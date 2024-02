La EBAU 2024 en la Comunitat Valenciana llega con novedades importantes. La principal es que el alumnado de segundo de bachillerato podrá elegir libremente la asignatura de modalidad de la fase obligatoria, haya cursado o no esa asignatura. Hasta el momento, la posibilidad de examinarse de materias no cursadas en el instituto estaba disponible sólo en la fase voluntaria, en la que se puede aumentar la nota hasta en cuatro puntos. La autonomía valenciana incluye una medida que, por el momento, ya era posible en Andalucía, Asturias y Canarias.

Esta novedad se ha aprobado esta mañana en la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria, en la que se han ultimado los detalles para la prueba EBAU de este año, cuya convocatoria ordinaria se celebrará el 4,5 y 6 de junio; y la extraordinario, entre el 2 y el 4 de julio. Según explican desde la consellería de Educación, este cambio se realiza para alinearse a las exigencias establecidas en el artículo 3 de la Orden Estatal para este 2024 del 25 de enero que incluye esta posibilidad en tres de las ramas de bachillerato.

Cómo queda la fase obligatoria

La fase obligatoria de la EBAU consta de cinco asignaturas. Tres de ellas son las mismas para todo el alumnado aspirante a universitario -Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y Valenciano-, mientras que la cuarta la decide el alumnado entre Historia de España o Historia de la Filosofía. La quinta de las materias corresponde a una asignatura de modalidad. Hasta ahora el alumno debía examinarse de la materia obligatoria que había cursado, pero ahora podrá elegir, aunque no en todas la ramas del bachillerato.

Esta circunstancia sólo afectaría a tres ramas del bachillerato: la de Ciencias y Tecnologías, donde el alumno podría escoger entre Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, la que desee, sin tener en cuenta cuál de las dos haya estado estudiando durante los dos últimos años; a Humanidades, que permitirá examinarse bien de Latín II o de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; y en la rama de Música y Artes Escénicas, en la que se podrá elegir entre Análisis Musical o Artes Escénicas. Y se deberá formalizar en el momento de la inscripción de la prueba.

En la fase voluntaria, por su parte, no hay cambios. Cada alumnos se podrá examinar de un máximo de cuatro asignaturas, cursadas o no cursadas, a escoger entre todas las que ponderan y sean del currículum nuevo, y que no se examine de ellas en la fase obligatoria. Las asignaturas que ponderan para la Preinscripción de 2024 son las ya aprobadas por la Comisión Gestora en su reunión del pasado 5 de junio de 2023. Serán un total de 49 asignaturas, 21 del currículum anterior y 28 del currículum nuevo.

Un día extra si hay solapamientos

La comisión celebrada hoy también ha fijado el calendario de las pruebas a realizar, aunque se hará público más adelante. Entre las medidas adoptadas, está la reserva de un cuarto día de selectividad en caso de no poder resolverse el solapamiento en la realización de alguna de las pruebas. Será el 7 de junio en la convocatoria oficial y el 5 de julio, en la extraordinaria. Sin embargo, desde Educación, explican que "se ha realizado un gran esfuerzo para concentrar los exámenes en tres días".

Asimismo, se ha consensuado la estructura de los exámenes, sus criterios de corrección, así como la propuesta de descuento de puntuación por faltas de ortografía para las asignaturas de Castellano y Valenciano, entre otras. Además, se han confirmado los criterios para la exención del Valenciano en las PAU de acuerdo con lo establecido en ediciones anteriores.