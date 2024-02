El PSPV de Morant empezará sin debate sobre su ideario

Un congreso del PSPV (igual que el del PSOE) suele acabar el domingo, con caras de cansancio entre los presentes tras una noche larga, un mitin para encarar la nueva etapa (donde suele cerrar un dirigente estatal) y con la votación de la nueva ejecutiva, los estatutos y la ponencia política, debatida en las semanas previas en las agrupaciones y casi en el propio congreso el día de antes. Sin embargo, en Benicàssim, los delegados ejercerán su derecho al voto exclusivamente para mostrar su nivel de apoyo a la nueva dirección.

La calificación de "extraordinario" cambia el planteamiento del congreso que celebrarán los socialistas en el penúltimo fin de semana de marzo. Al no haber pasado los tres años desde el anterior, el que tuvo lugar en Benidorm, el menú congresual queda en plato único, centrado en la elección de un nuevo liderazgo (ya claro, después de que Diana Morant haya sido la única candidata tras el pacto con Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa) y la confección de su ejecutiva mientras que el resto de asuntos se caen de la mesa. Entre ellas, la ponencia política.

El PSPV renovará así sus rostros, pero no tanto su ideario. Al menos, no de manera oficial, algo que lamentan algunas voces dentro de la formación. Como explicó el propio Ximo Puig al convocar el congreso extraordinario, los socialistas tendrán un "manifiesto" que explique el posicionamiento del partido ante el panorama político actual, no una ponencia clásica. La última, la del congreso de Benidorm, contaba con 240 páginas estructurada en tres bloques (Empleo, Sostenibilidad e Igualdad) y casi una cuarentena de temas, desde "fiscalidad justa" hasta "los valores del deporte como éxito colectivo", lo que demuestra su amplitud.

En esta ocasión, el encargado de su elaboración será Borja Sanjuan, responsable de Estudios y Programas. El texto será una actualización en asuntos clave y que haga un repaso general al posicionamiento de los socialistas ante una situación muy distinta a la de hace tres años, con el partido en la oposición y nuevos debates tras la entrada del PP y Vox en las instituciones como las situaciones de censura cultural, la defensa del valenciano o incluso la situación vivida a finales de otoño ante los ataques a las sedes socialistas.

Documento "puente"

Pero más que en el fondo, lo que cambiará es sobre todo la forma. Habitualmente este texto pasaba por las agrupaciones que elaboraban una serie de enmiendas que se debatían durante el congreso si se incluían o no. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con reclamar la abolición de la prostitución en el congreso del PSOE en València en 2021. En esta ocasión, ese texto no se debatirá ni antes ni recibirá modificaciones después, aunque sí que, según explican los que conocen su elaboración, se están recogiendo distintas opiniones a modo de aportaciones previas.

El texto servirá "de puente", explican fuentes conocedoras del documento, entre la ejecutiva saliente y la entrante. Será el primer documento ideológico de la nueva lideresa del partido quien en ningún momento ha tratado de marcar distancias con lo hecho por el partido en el Botànic. Más bien, al revés. Morant siempre ha reivindicado la labor de Ximo Puig al frente del Consell y que no haya necesidad de una ponencia para este congreso le permite no dar un vuelco al ideario del partido, esperar a que el PSOE celebre su futuro debate y, sobre todo, a centrarse en la complicada búsqueda del equilibrio interno en el diseño de la ejecutiva.