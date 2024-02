Seguro que no es la primera vez que escribo sobre esto, pero espero aportar alguna novedad. Es posible que el comportamiento de algunos animales pueda prever el cambio de tiempo a corto plazo en alguna zona muy concreta, aunque seguro que no tanto como dice algún iluminado por ahí, del que se hacen eco todos y cada uno de los medios de comunicación, porque cae bien al, como rezan los titulares, "desafiar a los expertos". No obstante, de lo que estoy mucho más seguro es de que plantas y animales nos hablan del tiempo y el clima, pero en presente y pasado, no en futuro. En numerosas ocasiones les digo a los alumnos que, aunque el tiempo lo percibimos cada día, la única forma de ver el abstracto clima es el paisaje, tanto físico como, en menor medida, humano. La fenología es la ciencia que intenta estudiar estos comportamientos de animales y plantas para calcular promedios climáticos, pero también para ver las seguras variaciones que se producen todos los años. Los cantos de los pájaros y, por tanto, su desaparición y reaparición en el caso de las especies migratorias, nos delatan cuestiones del calendario medio, pero también de sus seguras desviaciones. Ornitólogos de toda confianza me dicen que este año, tanto a las aves residentes como a las que emigran, se les nota más despistados que nunca. Es curioso como el propio refranero, con lo de "por San Blas la cigüeña verás" o lo de "una golondrina no hace verano", marcan también estas pautas y sus excepciones. En el caso de la vegetación la floración, y su desviación en el calendario, es algo que siempre nos indica cosas del comportamiento del tiempo, pero a veces hay que saber leer entre líneas. Todos los años me indigna ver como el almendro en flor es considerado como un símbolo de la primavera, cuando en la mayoría de zonas de cultivo florece en invierno. Donde yo vivo, en el interior norte de la provincia de Alicante su floración suele darse en febrero. Mientras muchos se preocupan en otros lados de que florezca demasiado temprano, como símbolo de un calentamiento global especialmente marcado este invierno, a mí me preocupa ver como no florece todavía o lo hace de forma parcial. Los que vivimos a medio camino entre la ocupación agraria y los estudios de climatología especulamos en sí el hecho de no florecer, a pesar de las suaves temperaturas, se puede deber a las pocas horas de frío acumuladas en invierno o al fuerte estrés hídrico que los mantiene sin lluvia desde septiembre de 2023. Sea cual sea la causa, bueno no es.