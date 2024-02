La presidenta de las Corts desautoriza a la Acadèmia de la Llengua tras recibir su memoria anual

Los saludos, marcados por la institucionalidad, ya mostraban que la relación no es la más idónea, pero han sido las declaraciones de después (el verbo casi siempre es equiparable a las acciones en política) las que han abierto una nueva brecha entre la Acadèmia Valenciana de la Llengua y los representantes de Vox en las instituciones autonómicas. Este martes ha sido la presidenta de las Corts, Llanos Massó, segunda autoridad de la Comunitat Valenciana y principal cargo de Vox, la que ha desautorizado la labor científica del organismo justo después de recibir su memoria anual.

Massó ha cumplido con el protocolo "como no podía ser de otra manera" de recibir de la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, la relación de actividades del organismo en el último año. El despliegue institucional ha sido el habitual, aunque la complicidad entre Massó y Cantó no era un elemento más del mobiliario de la Sala de los Espejos de la casa parlamentaria. Todo correcto dentro de los formalismos de la ley que Massó ha señalado que cumplirán; ahora bien, y por si acaso la imagen no sienta bien entre su parroquia, minutos después ha convocado a los medios para restar autoridad a la institución y llamar a un cambio de ley.

"No estamos de acuerdo", ha indicado Massó sobre que la AVL sea la única autoridad lingüística que tiene la Comunitat Valenciana tal y como recoge l'Estatut. "Hay otras entidades que se encargan del valenciano y que se acercan más a la lengua hablada por nuestros abuelos y padres", ha explicado la presidenta del parlamento. No los ha mencionado, pero se refiere a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana y a Lo Rat Penat, organismos que defienden un valenciano no normativo, basado en las llamadas Normes del Puig.

Su recepción de la memoria en manos de Cantó ha llegado una semana después de haber recibido al presidente de Lo Rat Penat en el parlamento, una visita que se saldó con dos mensajes en redes sociales que muestran esa doble vertiente en la que hoy ha insistido Massó de una cosa es la institucionalidad y otra las creencias personales: un tuit de las Corts en valenciano normativo y otro de la presidenta, desde su cuenta personal, con un valenciano no normativo.

Vox busca diferenciaciones respecto al PP, especialmente tras unos malos resultados en Galicia, y el valenciano es uno de los flancos para mostrar perfil propio. Massó ha señalado que por mucho que se reciba la memoria, su objetivo es "modificar la ley" y "evitar que la unidad de la lengua sea realidad". La presidenta de las Corts ha asegurado que no puede citar ninguna universidad ni ningún departamento oficial que defienda esta segregación lingüística, pero sí que ha leído "cantidad de estudios y de personas que defienden que esa unidad no existe".

"La autoridad la da la ley"

La dirigente voxista también ha llamado a dar "ciertos pasos" a favor del "valenciano de Valencia" y ha citado el reconocimiento de los títulos de Lo Rat Penat y la RACV, algo que Vox pidió en septiembre en una PNL, moción guardada en un cajón desde entonces a la espera de su debate, que no acaba de encontrar el apoyo del PP. Minutos antes, el síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, había señalado tras la junta de portavoces que uno de los errores pasados del PP fue blindar la AVL por ley a l'Estatut.

Pese al revuelo, menos del esperado ante la convocatoria dada por el equipo de prensa de Massó, la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua ha defendido que no se sienten "desautorizados" ya que la autoridad y la legitimidad "la da l'Estatut y la ley". "Cada partido defiende su ideario, pero lo que marca el Estatut es la legalidad vigente", ha señalado Cantó quien ha sentenciado que el principal problema de la lengua "no es normativo", sino de uso, ese que Massó ha explicado que no hace porque se siente "más cómoda" hablando en castellano.