"Necesitamos trabajo porque la guerra en Ucrania no acaba"

Sofía tiene 21 años y llegó con lo puesto hace dos años huyendo de una guerra en Ucrania que no termina. Para ella, València no era desconocida. Desde los 4 años pasaba los veranos en una familia de acogida, la misma que le da refugio, a ella y a sus dos niños pequeños, desde hace dos años.

No encuentra trabajo. Eso es lo que más le pesa porque se siente una carga para una familia de acogida que es quien le da el apoyo que no llega de ninguna otra parte. «Hablo el idioma, estoy integrada y sin embargo, lo peor es no encontrar trabajo. Porque la acogida se alarga, la guerra no termina y no consigues despegar, vivir por tu cuenta sin sentirte una carga para nadie. Mi familia de acogida es el pilar fundamental. Sin ellos, sin su ayuda, no sé que hubiera sido de nosotros», explica la mujer.

La familia de acogida de Sofía es la de la presidenta de la asociación Juntos por la Vida, Clara Arnal, una entidad que explica cómo la gran mayoría de las familias que llegaron hace dos años en busca de refugio se han visto obligada a volver ante la falta de trabajo. El idioma es el principal problema, peor no el único. «A mi me resulta más fácil integrarme porque tengo apoyo y conozco el idioma peor conozco a muchas familias que lo están pasando mal y piensan en regresar. Otras muchas familias se han visto obligadas a regresar», explica Sofia que reconoce echar de menos a su familia. «Me gustaría que acabara la guerra. Está durando demasiado. Los jóvenes mueren en la guerra y es terrible. Tengo ganas de que acabe la guerra y de poder regresra a mi país, en paz, con mi familia. Tengo ganas de que acabe y de olvidarlo. Me dan ganas de llorar si recuerdo lo vivido y aún no ha acabado», explica la mujer.

Olona, por su parte, carece de familia de acogida, está atravesando numerosas dificultades para pagar el alquiler y las facturas con el trabajo a media jornada que ha conseguido tras mucho esfuerzo, pero sabe que no pueden regresar. Con un hijo adolescente al que podrían llamar a filas es impensable. El frente y el ejército son una realidad que no se puede ignorar. «Ni me planteo regresar porque quiero darles un futuro a mis hijos. Al principio lo pasaron muy mal pero ya se van adaptando. Me estoy esforzándome mucho y todo me cuesta demasiado, pero cueste loque cueste nos tenemos que quedar. Regresar no es para nosotros una posibilidad, aunque es verdad que la vida es difícil para nosotros. Pero aquí estamos y aquí seguiremos, explica la mujer, madre de dos hijos de 16 y 12 años.

Las familis se Sofia y de Olona son la resistencia. «Muchas familias se han visto obligadas a regresar a Ucrania, a las zonas estabilizadas, porque aquí no han recibido la ayuda que estaba prevista y la que recibieron fue de mínimos. Y al no poder mantenerse por sí mismos aquí, se han visto obligados a regresar para vivir en un país en guerra», explican desde la asociación que trabaja desde hace meses «en el terreno» para cubrir las necesidads de las familias en Ucrania.

Médicos Sin Fronteras o Farmamundi también tienen el foco puesto en el país en guerra. «Se cumplen ya dos años de la invasión rusa a Ucrania que deja por el camino a más de 14 millones de personas con sus vidas rotas y que necesitan asistencia humanitaria urgente», explican desde Farmamundi.