El PSPV se alinea con Ferraz sobre el futuro de Ábalos: «Sánchez ha sido claro»

El refranero popular siempre encuentra huecos para mostrar su aplicación a la vida diaria, de ahí, su utilidad. Bien lo sabe el PSPV que podría apelar a los clásicos dichos para responder a los cuestionamientos sobre el futuro de José Luis Ábalos tras el estallido del conocido como 'caso Koldo'. En concreto, los socialistas valencianos podrían emitir que "donde manda patrón, no manda marinero" y "a buen entendedor, pocas palabras bastan" para sostener su postura sobre si el todavía diputado por Valencia debería seguir en el Congreso.

Así, fuentes de la dirección del PSPV se remiten a lo dicho por Ferraz y la Moncloa desde el pasado viernes sobre la continuidad de Ábalos en su escaño. Pese a que el exsecretario de Organización sea un nombre con aquiescencia propia dentro de los socialistas valencianos y ocupe un cargo que territorialmente pertenece a la federación valenciana, consideran que en este caso su figura está vinculada directamente a las estructuras estatales y que es por ello que en el PSPV se alinean con el discurso que está marcando la dirección federal, que empieza a presionar a Ábalos.

Especialmente apuntan a lo dicho por Pedro Sánchez el sábado en su intervención ante la Internacional Socialista. "Quien la hace, la paga", aseguró el presidente del Gobierno que añadió que ante la corrupción el PSOE "debe ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga". El líder de los socialistas no mencionó en ningún momento a Ábalos, pero no hizo falta. "Pedro Sánchez ha sido muy claro", agregan fuentes del PSPV en una forma de incrementar esa presión sobre el parlamentario valenciano. A buen entendedor, ya se sabe.

No obstante, Ábalos negó sentirse aludido, según explicó el sábado en una entrevista en la Sexta, porque no está acusado "por nada" ni implicado en el caso que investiga a su exasesor y porque lo que dijo Sánchez es "una máxima del PSOE desde hace mucho tiempo". Asimismo, indicó que no ha intercambiado mensajes con Sánchez ni se le ha pedido explícitamente su dimisión. Así, indicó que si hubiera seguido siendo ministro tendría que "haber dimitido en el momento", mientras que ahora como diputado no tiene "ninguna responsabilidad".

Otra de las que habló durante el fin de semana sobre la situación del exministro, de hecho, la primera, fue la vicepresidenta del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero. "Yo sé lo que yo haría", dijo el viernes la vicesecretaria general de los socialistas y también ministra de Hacienda sobre si el exministro debería dejar su escaño, algo que añadió, es una "decisión personal". "Cada uno sabe qué haría en esas circunstancias", expresan por su parte fuentes del PSPV casi parafraseando a Montero.

"Decisión personal"

Más allá de la respuesta oficial, sí que hay voces que se han referido a la cuestión, aunque en una línea muy similar. Uno de ellos fue el expresident de la Generalitat y aún secretario general del PSPV, Ximo Puig. Al ser preguntado por si Ábalos debía dejar su escaño, aseguró en declaraciones al Canal 24 Horas de TVE, que se ha de actuar “en beneficio del conjunto y, sobre todo, pensando de qué manera se puede fortalecer la democracia" y agregó que las "responsabilidades políticas" deben "asumirse”, aunque estimó que este tipo de procesos judiciales “casi siempre se utilizan en términos también partidarios”.

"Yo sé lo que yo haría", expresa por su parte a este periódico el secretario general del PSPV en la provincia de Castellón, Samuel Falomir. El también alcalde de l'Alcora defiende que él dejaría su puesto si se descubriera una situación similar de quien ha sido nombrado por él como su mano derecha. "No hablaría muy bien de mi gestión", explica. No obstante, recuerda que es una "decisión personal" y que no se le pueden aplicar los estatutos del partido, que hablan de pedir el escaño con la apertura de juicio oral. Por su parte, fuentes del entorno de los líderes provinciales en Valencia y Alicante, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, se remiten a lo comunicado por la dirección autonómica.