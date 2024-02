La Generalitat lanzará una oferta de empleo público de 1.179 plazas

La Generalitat se ha marcado el reto de reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8 % y para ello ultima la presentación de una nueva Oferta de Empleo Público (OPE) para este 2024 con 1.179 plazas.

Actualmente, el número de puestos de trabajo estructurales, es decir, contemplados en la relación de puestos de trabajo, de personal funcionario de la Generalitat alcanza los 20.105 puestos estructurales. De ellos, cerca del 40 % son funcionarios interinos (7.270), según información actual de registro de personal, aunque este dato se modificará a la baja a tenor de los procesos selectivos finalizados y los que finalizarán próximamente, y que darán lugar a nombramientos como personal permanente con la consiguiente anotación en el registro de personal.

En cuanto a la edad de la plantilla, hay que señalar que esta presenta una edad avanzada, ya que el 59,63 % supera los 50 años, situándose la edad media del personal funcionario de carrera en los 57 años. De hecho, la previsión de jubilación en los próximos seis ejercicios (hasta 2030) es de 5.137 personas, es decir, la cuarta parte de la plantilla actual. A la luz de estas cifras y atendiendo a la tendencia que presentan y que se acentúa desde los últimos ejercicios, la Generalitat considera que hay que abordar, sin demora, medidas que permitan reducir la temporalidad y el ordenado proceso de sustitución y reemplazo de los empleados públicos de la Generalitat De no hacerse, argumentan que podría crearse un grave problema de gestión en servicios estructurales de la Generalitat. Es más, así lo sostiene la Unión Europea, que insiste en la necesaria implantación de medidas efectivas y disuasorias, que sean inmediatas y adecuadas para prevenir el abuso de la temporalidad.

De no ser así, incluso podrían verse afectada la recepción de fondos europeos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que reclama la reducción de la temporalidad en el empleo público. Ante esta situación, la Generalitat ha decidido planificar su oferta de empleo público, con el objetivo decidido de reducir la temporalidad por debajo del 8 %. Para ello, contempla incorporar a la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 2024 una tasa extraordinaria que incluya otras plazas además de las derivadas de la aplicación de la tasa ordinaria de reposición de efectivos; plazas que, por no cumplir los requisitos de la LRT, no fueron computadas en el Decreto 69/2022 y que ahora se pueden ofertar y ser cubiertas de manera definitiva a través de procedimientos ordinarios de selección. En este plan no se recogen medidas de estabilización de funcionarios interinos como las establecidas por el Gobierno central. Por ello, todas las plazas incluidas en la tasa extraordinaria de reducción de la temporalidad se convocarán por el sistema de oposición libre.

Profesionalizar la función pública

El objetivo fundamental es profesionalizar la función pública valenciana. En este sentido, la tasa específica y extraordinaria incluye los cuerpos que permitan una mayor cualificación de sus plantillas, que ostentan funciones de dirección y coordinación y que deben asegurar el relevo generacional en la prestación de servicios públicos de calidad.

Además, se incluyen sectores de primera necesidad y esenciales para la sociedad, como el ámbito educativo, socio-sanitario y de acción social, en particular, cuerpos de administración especial con carácter central como psicología, educadores de educación especial o acción social y administración de servicios sociales. También se van a convocar plazas destinadas a cubrirse por el turno de discapacidad.

Para alcanzar la mayor cifra posible de esta OPE, se van a ofertar plazas calculadas por una doble vía: la ordinaria, correspondiente a la tasa de reposición de efectivos (435 plazas); y una tasa adicional extraordinaria prevista en el artículo 20.2.4 de la de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (744 plazas). En total, serán 1.179 plazas Con las previsiones de OPE del 2025 (otras 869 plazas se estiman), la Comunitat Valenciana ya estaría por debajo del 8 %, cumpliendo los objetivos de reducción de temporalidad en solo dos años. Todo ello, además, según destacan desde la Generalitat, se realizará sin incrementar el presupuesto.