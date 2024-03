De la reivindicación a la resignación tras una década con el modelo de financiación caducado

La sociedad valenciana, en lo que refiere a la crónica infrafinanciación valenciana, parece que se mueve ya entre la frustración y la resignación. Y es en esos momentos cuando emerge la ironía: “No se cual debería ser el próximo paso, en ocasiones te apetece alterar el orden público”, decía esta mañana el presidente de los empresarios valencianos, Salvador Navarro. “Vemos con pesimismo que esto se solucione”.

El presidente de la CEV se refirió en estos términos durante la mesa redonda “Hacia una financiación justa y equitativa que apoye el sistema productivo”, celebrada en el marco de la feria de las finanzas valencianas Forinvest. La charla, en la que también participaron la consellera de Hacienda, Ruth Merino, y el director de investigación del IVIE, Francisco Pérez, sirvió para constatar la infrafinanciación valenciana, pero también el bloqueo en las negociaciones que deben resolver la situación.

Merino puso algunas cifras al impacto que estos desajustes del modelo tienen en la gestión de la Comunitat Valenciana. “Se hace muy difícil cumplir con el artículo 135 de la Constitución: actuar conforme al principio de estabilidad presupuestaria. Es difícil no entrar en déficit y generar una deuda”, dijo. Ahora la deuda valenciana asciende a más de 55.000 millones de euros. “Hace años no tenía mas importancia endeudarse porque los intereses estaban bajos. El interés a pagar en 2024 comparación con 2023 es de casi 500 millones”, señala. Serán cerca de 900 millones de euros en intereses en total este ejercicio. El coste de la deuda se dispara un 112%. Los intereses de la deuda son el elemento que más contribuye al incremento del capítulo de gastos financieros, que pasa de 464 millones a 963 millones en 2024.

"Sin intención" de resolver el problema

La consellera y portavoz de la Generalitat insistió también en el lamento por la nula comunicación con el Gobierno y la falta de decisión a la hora de abordar el problema. “No entendemos que parezca que no haya intención de resolver este problema. Ya nadie discute la evidencia de las deficiencias del sistema y que la C. Valenciana es una de las más perjudicadas. Lo vemos con preocupación porque no vemos decisión de quien tiene que dar el primer paso, que es el Gobierno de España”, señaló. En este sentido, el presidente de los empresarios cuestionó también el papel del PP, como líder de la oposición, y que también ha sido partido de Gobierno durante esta década (2014-2024) en la que el modelo está caducado y sin modificaciones. “Lo que queremos es que se solucione. La situación política de polarización y el cortoplacismo de los dos principales partidos no permite dar solución”, señaló, al tiempo que lamentó que la sociedad valenciana es “poco reivindicativa”, aunque es este asunto sí se han realizado avances.

Impacto en el modelo productivo

En la mesa también se abordó el impacto que tiene la infrafinanciación no solo para dotar de recursos los servicios esenciales (educación, sanidad, servicios sociales) sino también para reforzar la palanca pública del modelo productivo. Es decir: infraestructuras, impulso a la industria o la innovación. Como confirma el informe de la Comisión de Expertos es imposible financiar al mismo nivel que las mejor financiadas, las políticas autonómicas de desarrollo económico, el territorio, la política de infraestructuras y de vivienda, las políticas activas de empleo, del medio ambiente o la política cultural.

En términos per cápita, estos gastos se sitúan en la Comunitat Valenciana un 30% por debajo del realizado en Extremadura y un 15% por debajo de Aragón, Cantabria, Castilla y León y Cataluña. La infrafinanciación y la deuda hacen que la C. Valenciana solo pueda dedicar un 7% de los ingresos no financieros a políticas activas de empleo y otras políticas que nos hagan ser más competitivos.

Fondo de nivelación transitorio

En este sentido, el economista Francisco Pérez ofreció dos datos relevantes. Por un lado, respecto a la insuficiencia del modelo, cifró en 155.000 millones el montante total que las comunidades han dejado de recibir estos diez años. Respecto a la infrafinanciación valenciana, se refirió a los 8 puntos menos que la media que recibe la C. Valenciana: más de 1.300 millones de infrafinanciación.

Condonación de la deuda

En este contexto de modelo fallido, el especialista del IVIE apunta a dos soluciones. La primera es un fondo transitorio de nivelación que lleve a la media a la C. Valenciana y las que se quedan por debajo hasta que se reforme el modelo. Y, la segunda: una solución al problema de la deuda. “Se trataría de hacer una transferencia, condonación, compensación… que pase del pasivo de las comunidades al pasivo del Estado. No afectaría a la globalidad de la deuda”, señaló.