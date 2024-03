Desconcierto sobre el cambio climático

Me preocupa lo que está pasando con la transmisión del cambio climático a la sociedad y la respuesta, a veces desconcertante, que provoca esta cuestión en el gran público. En otros comentarios de esta sección he puesto de manifiesto el daño que está haciendo el negacionismo y el extremismo climático para la difusión de la verdad. Los dos extremos son malos, aunque el primero niega el propio fundamento del proceso, manifestando desprecio por la ciencia. Y el protagonismo de estas corrientes ciudadanas en las redes sociales va en aumento. Lo que vuelve poco soportable el ambiente en el que todo esto se produce. Y nos estamos jugando el futuro del planeta, así de claro. Lo más escuchado en los últimos años es que se reconoce que algo está pasando con el clima terrestre, pero que ello no es causa del ser humano. A mayor escala temporal se dice que en la historia de la Tierra ha habido cambios climáticos más importantes que el proceso que vivimos en la actualidad y en ellos nada tuvo que ver el ser humano. Y esto es cierto. Pero olvidamos lo importante. En condiciones “naturales”, el clima terrestre no debería estar calentándose tanto como lo está haciendo. Salimos, desde mediados del siglo XIX, de una pequeña edad del hielo en el clima terrestre, especialmente en el hemisferio norte, y nuestro clima debía transitar lentamente hacia unas condiciones menos frías, algo más cálidas. Pero no en la proporción y rapidez con la que lo está haciendo. Y este es el problema del cambio climático actual. Un cambio menos importante, en sus efectos, que otros cambios ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra. Pero un cambio que no debía estar produciéndose en la magnitud con la que se registra. Un cambio, incentivado por la acción del ser humano, que ha conseguido alterar el balance de energía de nuestro planeta y por tanto, modificar el funcionamiento natural del clima de la Tierra. Ésta es la cuestión; éste es el problema. Y no sabemos realmente que efectos últimos puede tener. El clima de la Tierra es por naturaleza cambiante. Pero este proceso que vivimos en las últimas décadas ha perdido su carácter natural. Y esto es lo preocupante. Nunca deberíamos haber alterado el funcionamiento natural de nuestro clima. Y esto es ciencia, no creencia.