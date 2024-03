El PSPV exige a la diputación que defienda a los ayuntamientos ante el bloqueo del PP al déficit

El portavoz del PSPV en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha exigido este viernes al gobierno de la Diputación de Valencia que defienda los intereses de los ayuntamientos que va a ver recortada en 2024 su capacidad de gasto e inversión por el bloqueo del PP en el Senado a la propuesta de déficit del Gobierno de España, que tendrán que presentar un superávit del 0,2 %.

Bielsa ha asegurado que con esta decisión "se confirma que vuelve el PP de los recortes" porque el PP lo que hace en la práctica “es impedir que los ayuntamientos y el resto de instituciones puedan reforzar los servicios públicos, la política social, la educación o la cultura”, ha señalado.

El también secretario general del PSPV en la provincia de Valencia ha lamentado que el PP de Carlos Mazón y de Vicent Mompó "ponga los intereses del partido por encima de las necesidades de los valencianos y las valencianas y ha exigido al gobierno de la Diputación de Valencia que no haga dejación de funciones en la defensa de los intereses de los ayuntamientos.

Bielsa ha considerado “vergonzoso y una claudicción del PP valenciano ante Feijóo” que mientras el Gobierno de España aumenta para 2024 las transferencias a los ayuntamientos, el PP bloquee “por puro partidismo” la llegada de más fondos a los municipios. “Mazón ya ha dicho que a él le preocupa muy poco lo que se ha aprobado en el Senado, es decir no le preocupa nada los recortes a los que su partido aboca a los ayuntanientos con el bloqueo a los objetivos de déficit del Gobierno, esta es la verdadera cara del PP”, lamenta el también alcalde de Mislata.

El bloqueo del PP condena a los valencianos a recortes ya que se estima que la Generalitat recibirá 432 millones de euros menos, mientras que el menoscabo para los ayuntamientos valencianos superará los 50 millones de euros. “Mazon y Mompó sólo defienden los intereses del PP no los de los valencianos y valencianas y aceptan el hachazo a las cuentas de los ayuntamientos con tal de desgastar al Gobierno de España, los valencianos y las valencianas no se merecen gobiernos que no defienden los intereses de esta tierra”, añade el portavoz en la Diputación.