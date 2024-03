"El relevo generacional en la lucha feminista lo tenemos garantizado"

Empezaremos con las veteranas, porque décadas de defensa del feminismo bien merecen un reconocimiento. Palmira Muñoz es jefa de la Unidad de Igualdad de la Conselleria de Sanidad y reconoce que fue la lucha sindical y el activismo en el que está inmersa desde bien joven el que sembró el germen de una lucha por la igualdad que ahora realiza desde las instituciones. De la calle y de la red asociativa viene y continúa Chelo Sánchez, de Dones de Picanya, una entidad activa que se preocupa y se ocupa de seguir avanzado en feminismo.

Las dos mujeres llevan años en la lucha feminista, en las calles, asociaciones e instituciones en defensa de una igualdad real y efectiva para las mujeres. Tiene experiencia de sobra, y sin embargo, se niegan a «sermonear» a sus interlocutoras, veinteañeras y novatas del 8M que se celebra hoy, Día Internacional de la Mujer. Así marcan la diferencia con el patriarcado. Una más. Frente al «tú escucha y aprende que yo te voy a mostrar la lucha y el camino», ellas practican la escucha efectiva. «Hay que saber qué les preocupa a ellas, a las mujeres jóvenes que se suman al movimiento feminista», explican. La conversación entre generaciones fluye natural y enriquecedora.

Las otras dos protagonistas son Alba Felices, de 23 años (licenciada en Magisterio, trabaja en una discoteca y se prepara para acceder al cuerpo de Policía Nacional, que es lo que le gustaría ser en un futuro) y Lucía Liébana, de 21 años, ha finalizado los estudios de Fotografía y Creación Audiovisual e intenta hacerse un hueco en el mundo laboral. Con apenas veinte años, las dos empiezan a entender la importancia de la lucha feminista tras haber sufrido en primera persona la discriminación y el machismo del que se creían alejadas al haberse educado en familias del siglo XXI, en la escuela pública y en épocas muy diferentes a las de las otras dos protagonistas. Sin embargo, la experiencia de estas dos jóvenes deja claro que el camino para conseguir la igualdad real y efectiva es largo y tedioso.

La primera en contar su experiencia es Alba. Aunque lo que explica parece del siglo pasado le ocurrió hace dos años. La joven es de Riba-roja y «despertó» en la lucha feminista cuando se enteró que los «festeros» de su generación, de su año, preparaban la fiesta «dels Fadrins» y quiso participar. No podía. Esa era una fiesta de chicos. «No me lo podía creer. ¿Cómo que era una fiesta de chicos? Lo peor era que me vi sola en la lucha. Mis amigos, mis amigas… me decían que me apoyaban, pero en el cara a cara. Nadie me apoyó de forma pública y me sentí muy sola. Me indigné, peleé, me entrevisté con los festeros, con el alcalde y otras autoridades del ayuntamiento, salí en los medios de comunicación… y al final conseguí que se firmara un convenio para que puedan participar mujeres en la fiesta, pero ¿sabéis que? Se firmó hace un año pero será para las fiestas de 2026», relata.

Sigue sin entender por qué. «Así que no participo pero mira, al final tampoco quiero hacerlo. La gente con la que me había criado no entendía mi indignación», relata Lucía. «Claro – le puntualiza Chelo- porque seguro que alguien te diría también que ya hay fiestas de mujeres. Que la fallera mayor es mujer, que nosotras somos clavariesas...» Las cuatro mujeres asienten, entre risas y comentarios sobre el machismo de las tradiciones y el inmovilismo de la sociedad. Hablan de problemas que estaban y siguen estando y entre ellos figuran unas agresiones sexuales que lejos de ir a menos parecen ir a más al ser más visibles por el aumento de las denuncias.

La base, en casa

Lucía explica cómo ha crecido en igualdad en una familia donde era la madre la que trabajaba por cuenta ajena y el padre quien se encargaba de ella y de su hermano. «En el colegio siempre les llamaba la atención que fuera mi padre quien cocinara en casa o quien me hiciera las coletas», explica. Y así, en ese contexto de crianza en igualdad, la joven explica como en uno de sus primeros trabajos la diferencia entre su jefe hombre y su jefa mujer fue «abismal» en cuanto al trato.

«El hombre me hablaba con ese ‘ordeno y mando, yo lo sé todo y tú nada y yo soy el profesional y tu la chiquita. Ella, sin embrago, me hablaba con respeto. Simplemente eso, con respeto. Y los dos tenían el mismo perfil profesional, la misma edad y eran igual de jefes». Palmira le explica entonces que las leyes «evitan una discriminación directa en el mundo laboral, pero luego hay que mediar con el machismo que no muestran de forma evidente».

Las jóvenes le preguntan entonces a las veteranas por los logros conseguidos, por sus recuerdos, por los comienzos. «Lo peor es que alcanzar derechos no es garantía de mantenerlos. Siempre hay que estar vigilantes», explica Palmira. Chelo, por su parte, las anima a participar en las manifestaciones, en las asociaciones. Y añade: «Hemos conseguido mucho pero el camino es largo. Para que una mujer suba un hombre debe bajar. Los privilegios, ya sabéis. Ese es el problema, por eso es tan importante que los hombres se sumen al feminismo». «El camino de la lucha feminista es largo, pero el relevo está garantizado», coinciden.