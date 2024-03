Mazón apela a una igualdad "efectiva" y "sin exclusiones"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se estrenó en un 8M como máximo responsable del Consell apelando a un «compromiso real, sin divisiones ni exclusiones, para una igualdad efectiva y permanente». Lo hizo en su discurso en la XXVI Edición de los Premios Isabel Ferrer, una intervención que pudo interpretarse tanto como un mensaje para la izquierda como para sus socios de la derecha, ausentes en el principal acto de la Generalitat.

El jefe del Consell abogó por una «igualdad sin propietarios, sin guardianes, sin ‘copyright’ en la que no hay recetas únicas ni caminos excluyentes». «Nunca una marca protegida solo por unos, siempre un derecho de todas y todos para poner fin a las desigualdades a las que se enfrentan todavía hoy las mujeres», añadió. No necesitó citar a PSPV y Compromís, pero el dardo tenía cierto veneno en un tema sensible y de calado en la izquierda.

De cara a los retos del futuro, a la política que se hace en el DOGV, Mazón puso como prioridad del Consell la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad con el desarrollo de políticas como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el fomento e incentivación de las buenas prácticas en conciliación y corresponsabilidad en las empresas y el Plan de choque en Dependencia.

«La igualdad no solo es un tema que esté en la agenda de este Consell, la igualdad es la agenda de este Consell», afirmó por lo que aseguró que esta «forma parte de la gestión del día a día e impregna de forma transversal las reflexiones, las decisiones y las acciones en nuestro modo de gestionar las políticas públicas». Para ello, además, pidió «la colaboración de todas las instituciones y la complicidad de todas las sensibilidades ».

Camarero y la libertad de elegir

Por su parte, en la mesa de debate ‘Compromiso con Nosotras’, organizada por CaixaBank, la vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, reivindicó la «libertad de toda mujer para elegir en lo que quiere convertirse y la oportunidad para lograrlo», en referencia a las profesionales, madres e hijas, emprendedoras, líderes y compañeras que son ante todo «luchadoras y libres para decidir». Así, defendió que el 8M «debe servir para recordar lo conseguido y también para no olvidar lo que queda por delante para seguir avanzando».