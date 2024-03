La falta de especialistas se agrava en algunos hospitales comarcales

El hospital de Requena podría quedarse sin cardiólogo durante el verano. Así lo denuncian desde UGT que culpan del problema al nuevo funcionamiento de los programas específicos de productividad y su nueva estructura que limita los módulos de refuerzo a cuatro horas. El programa está en funcionamiento desde el pasado 1 de febrero, pero ha sido ahora en el mes de marzo cuando se están viviendo las primeras consecuencias derivadas del mismo.

En la actualidad, el centro solo tiene cubierta una de las dos plazas de cardiología —la otra lleva desierta diez años por la falta de médicos que quieran trabajar en esta comarca periférica— y, en la actualidad, recibe un refuerzo por parte de tres especialistas que asisten al centro mediante el auto concierto —son personal de otro centro hospitalario y realizan módulos de forma voluntaria a cambio de una retribución—, aunque lo han abandonado desde principios de marzo por el cambio en las condiciones laborales. Esta circunstancia provocará que cuando el único cardiólogo de Requena coja sus vacaciones de verano, el servicio se quedará sin ningún especialista.

La situación no es singular del hospital requenense, sino que afecta a otros hospitales en comarcas alejadas de la ciudad de València. En Xàtiva, solo tienen cubiertas cuatro de las siete plazas de cardiología; en Gandia, solo el 66 % de las previstas porque dos de las seis plazas de la especialidad están desiertas. Son puestos que quedan desiertos por estar a una hora de coche del área metropolitana, como reconocen algunos especialistas. Hay problemas incluso en el hospital Doctor Peset de València con los radiólogos, que rechazan seguir con el programa de autoconciertos.

Ante las críticas vertidas por UGT y el personal médico, Sanidad explica que el decreto aprobado por el Consell en febrero ayudará a cubrir estos puestos al convertirlos en plazas de difícil cobertura, como es el caso del hospital de Requena.

Esto no significa que los autoconciertos vayan a desaparecer porque seguirán siendo necesarios en caso de no cubrir las mismas. Sin embargo, ante la huida de los especialistas, la Conselleria de Sanidad ha dado vía libre a los departamentos para llegar a acuerdo con los diferentes servicios traducido en mejora de las condiciones laborales. En el caso de Requena, los cardiólogos han realizado varias propuestas —acumular dos módulos en un día o hacer sesiones de cinco horas como en el caso de los cirujanos—, pero sin acuerdo.

Pérdida de rentabilidad

Uno de los especialistas consultados por Levante-EMV, que prefiere mantenerse en el anonimato, denuncia que «el nuevo decreto de autoconcierto limita las horas»; antes podían hacer una jornada completa de siete horas y, ahora, el máximo se establece en cuatro horas y la norma les impide acumular más de un módulo en la misma jornada, por lo que es imposible alcanzar una jornada completa con el que compensar el coste por el desplazamiento.

Esta circunstancia hace que no «sea rentable» participar en el programa porque no les compensa: «Yo me levantaba a las seis de la mañana y pasaba una hora conduciendo y, ahora, con el nuevo precio deja de ser rentable» porque se reduce a entre 63 y 14 euros el pago por hora, según la categoría profesional, si se realiza el módulo en una jornada ordinaria; y hasta entre 88 y 19 euros, si el trabajo se realiza en horario nocturno o durante una jornada festiva.

Honorarios

El nuevo decreto también cambia la fórmula de computar los honorarios. Anteriormente, había un precio estipulado por paciente y prueba realizada, mientras que ahora se retribuye por las horas y se establece a cuántas personas se atiende en esos 60 minutos.

El facultativo sospecha que «los módulos se han diseñado así para que no se hagan con condiciones que los médicos vamos a rechazar». Esto afecta directamente a la atención a los pacientes.

En el caso del hospital de Requena, los cardiólogos del programa de refuerzo atendían a 15 personas por jornada, lo que se traducen en 600 anuales que, ahora, podrían quedarse sin cardiólogo.