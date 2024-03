El PP se desmarca de Vox y busca fórmulas para recuperar el premio Guillem Agulló

Nuevo giro respecto al premio Guillem Agulló. El PP ha asegurado este miércoles que está dispuesto a que las Corts continúe celebrando este galardón con el mismo nombre con el que se impulsaron en 2016, en memoria del joven asesinado por un grupo de ultraderecha, y se ha ido organizando desde entonces. “Nos parece bien recuperar los premios”, ha expresado el síndic popular, Miguel Barrachina, quien se ha abierto a votar a favor de una propuesta que impulse la recuperación de este galardón después de que decayera tras la junta de síndics de la semana pasada.

En esta reunión de todos los portavoces de los grupos parlamentarios y de la Mesa de las Corts (el órgano de dirección de la cámara), Vox, que preside la cámara, se había negado a apoyar y ejecutar la declaración institucional firmada en 2016 (cuando esta formación no tenía representación parlamentaria) sobre la que se impulsaba este reconocimiento. Por ello, la conclusión fue que los premios no se celebrarían este año bajo este nombre.

Ahora, tras una semana, y después de que la Generalitat de Cataluña anunciara que celebrará un premio con el nombre de Guillem Agulló hasta que se recuperara en la Comunitat Valenciana y el PP se abriera a que se diera desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (donde Vox no tiene representación), los ‘populares’ se muestran dispuestos a apoyar una nueva moción para que estos premios se sigan dando en el parlamento autonómico. De hecho, Barrachina ha defendido (y así lo acreditan las actas) que en la junta de síndics se mostró a favor de mantener la declaración de 2016 o impulsar una nueva que lograra unanimidad, algo que Vox se negó y sigue haciendo.

Lo que no está muy claro es el procedimiento que se podría seguir. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciado que presentarán una proposición a la Mesa de las Corts para que se impulse este premio. Esta está presidida por Llanos Massó, de Vox, pero PP, PSPV y Compromís suman mayoría (4 de 5). Los valencianistas habían anunciado esta propuesta después de criticar la idea de los populares de celebrar este premio a través de la FVMP.

Mazón, junto a Juanfran Pérez Llorca y Laura Chulià, en las Corts / José Cuéllar/Corts

Choque con Vox

“El problema es que no se haga aquí”, ha indicado Baldoví. “Queremos que el reconocimiento se dé aquí”, ha expresado por su parte el síndic del PSPV, José Muñoz. A quien no le gusta la idea es a Vox. La formación, a través de su síndic, José María Llanos, se ha mostrado en todo momento en contra de dar un premio con un nombre que consideran que está marcado por el “sesgo partidista” y ha indicado que la Generalitat de Cataluña tendría que dar “muchos años el premio” porque el “independentismo de izquierdas no va a volver a gobernar” en la Comunitat Valenciana.

El portavoz voxista había intervenido antes del anuncio del PP de apoyar la medida en las Corts, pero ya se había mostrado crítico con la posibilidad de que se diera en la Federación de Municipios donde, ha dicho, se ha “sometido al independentismo de izquierdas”. “Nosotros mantenemos la coherencia”, ha sentenciado. El apoyo del PP a la propuesta de Compromís podría generar un choque entre los socios ya que es la presidenta de las Corts, de Vox, quien debería entregar el galardón.

Mazón justifica su fin en las Corts

Minutos antes del nuevo giro en la posición del PP en las Corts, el propio president y líder de los populares, Carlos Mazón, había justificado que el parlamento dejara de otorgar el premio. Según ha defendido, se trató de un "homicidio impresentable" acometido por "un fascista", pero en el parlamento valenciano ya no existe ese consenso sobre el premio por la presencia de Vox y el PP busca así nuevas vías para mantenerlo.

Es el mismo argumento aportado por el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que también basó su propuesta de llevar el premio a la FVMP, donde no está Vox, por ser un "escenario de consenso". Según explicó, "con el nuevo escenario en la cámara autonómica (en referencia a Vox y su oposición al galardón), ese consenso ha resultado imposible".