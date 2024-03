Los interinos estabilizados denunciarán a Educación si no prima la antigüedad para elegir plaza

La herida de la estabilización de docentes aún sangra, y la cicatriz tiene divididos a los claustros escolares. Ahora son los interinos estabilizados los que amenazan con ir a los tribunales si Conselleria de Educación no recupera el baremo 1.1.1, que les da más puntos por antigüedad. La administración retiró este baremo recientemente, perjudicándoles a la hora de elegir destino.

El problema viene de largo: Una sentencia de la Unión Europea obligó a España estabilizar a gran parte de su personal interino al considerar que nuestro país abusaba de esta figura. En Educación fueron más de 7.500 docentes, y se hizo mediante un concurso de méritos. Los interinos mandaban una serie de documentación que demostrara sus años de docencia o nivel de idiomas y la administración, si cumplía unos requisitos, los convertía en funcionarios sin aprobar una oposición. Aún no lo son porque no se han publicado en el BOE.

Mientras sucedía este concurso de méritos (en verano), el sindicato CC OO llevó a Conselleria de Educación a los tribunales y le acusó de no sacar todas las plazas de las que disponía en el concurso de traslados de ese año, con 4.000 plazas. El juzgado entendió que en realidad Educación disponía de esas 7.555 plazas y las ocultó, así que ha obligado a Conselleria a repetir el concurso de traslados para docentes.

Oposiciones de Educación en el IES Districte Marítim de València. / Miguel Angel Montesinos

Opositores contra estabilizados

Esta decisión beneficia a los docentes que sí han aprobado una oposición por encima de los estabilizados por el concurso de méritos. Cabe resaltar que no peligra ninguna plaza, sino el orden de elección. Lo natural es que muchos funcionarios elijan las plazas más deseadas y los interinos se queden con las que no quieren los primeros. Esta sentencia solo afecta en la práctica a secundaria (4.888 plazas).

Este es el contexto, un rompecabezas que Conselleria parecía haber zanjado repitiendo un concurso de traslados. El departamento dirigido por José Antonio Rovira (PP) se enfrentó a una situación nunca vista y tuvo que pedir un pilotaje al Ministerio de Educación, para ver cómo afectaban las sentencias de CC OO. Finalmente, decidió solucionarlo repitiendo el concurso de traslados.

Pero los problemas continuaron. Ahora son los interinos estabilizados los que reclaman sus derechos, en concreto, que se tenga en cuenta el baremo 1.1.1 mencionado al principio, que les da muchos puntos por antigüedad, y que Conselleria decidió quitar al conocer la sentencia como una forma de priorizar a los docentes que tienen una oposición.

Valencia. Oposiciones de Educación. IES Distrito Marítimo / M.A.Montesinos

El problema, explican los interinos, es que lo quitaron muchos meses después del concurso de méritos. Es decir, que los docentes aceptaron unos baremos, y mucho tiempo después Conselleria los cambió de manera unilateral. Esto es lo que denuncian los interinos estabilizados.

"No nos negamos a elegir por detrás de los docentes que tienen que repetir concurso de traslados, pero queremos la puntuación que se nos prometió cuando hicimos nuestro concurso de méritos. No puede ser que después de haber hecho el concurso, Conselleria nos cambie los puntos porque sí", critica Adrián Ortolá, uno de los estabilizados movilizados.

Trienios y sexenios

Otra demanda de los interinos estabilizados que llevan mucho tiempo trabajando es empezar a cobrar los trienios y sexenios prometidos. Al no haberse publicado su nombramiento en el BOE, no son oficialmente funcionarios y no han empezado a cobrar, pero piden hacerlo con efecto retroactivo. El grupo de interinos ya ha denunciado esta situación al Síndic de Greuges.

Oposiciones docentes en el IES Districte Marítim de València. / Miguel Ángel Montesinos

Sobre la baremación, critican que "no es justo que yo lleve 20 años trabajando y una persona que lleve dos años entre antes". De fondo queda un debate encendido en los claustros ¿Se es docente por haber aprobado una oposición o por ejercer de profesor? ¿Es mejor docente el que ha defendido una unidad didáctica delante de un tribunal o el que lleva dos décadas impartiendo materias delante de clases de 30 estudiantes?

La asociación de interinos insiste en que no quiere alimentar este conflicto enquistado en los claustros y que tampoco quiere perjudicar a otros docentes. "Aceptamos que ellos escojan plaza primero, pero pedimos que cuando empiece nuestro concurso de traslados tengamos los puntos que nos prometieron, solo eso", explican.