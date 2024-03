Génova: "El problema de la financiación lo va a resolver el PP cuando los españoles puedan ir a las urnas"

El PP ya calienta el adelanto electoral en España. Este, legalmente, no se puede producir al menos hasta un año después de la última convocatoria (en julio de 2023), pero el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, aprovechó su visita de este viernes a las Fallas de València para empezar a presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en este sentido. En clave nacional, justificó esa necesidad de sacar las urnas en cuanto sea posible por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo central que según Tellado ha quedado acreditada con la renuncia a los Presupuestos Generales del Estado tras el adelanto electoral de Cataluña. Y en clave valenciana, dio por sentado que hasta que no lleguen esos nuevos comicios generales no habrá avances ni en financiación ni en agua, dos de los temas estrella que agita el Consell de Carlos Mazón.

Según explicó el número dos de Feijóo en el Congreso, el propio Sánchez estableció un "paralelismo" en 2019 sobre el adelanto electoral, cuando "le dijo a Rajoy que convocara elecciones por no tener presupuestos", como ahora sucede. Aunque él mismo señaló que legalmente no es posible hasta al menos julio, añadió que la renuncia a los PGE "deja claro que en estos momentos en España no hay Gobierno" porque este "no tiene mayorías que lo sustenten".

Esa falta de apoyos, agregó, complica la acción legislativa y condena a la agenda valenciana. En este sentido, Tellado hizo referencia a dos de los grandes arietes con los que la Generalitat viene cargando contra Moncloa: el agua y la financiación. "En España hay grandes problemas pendientes de un Gobierno que los ponga encima de la mesa. El problema del agua es uno, necesita un gran pacto de Estado", dijo recogiendo la exigencia de Mazón.

"Y la financiación también", añadió en segundo lugar. Sin embargo, puso en duda la capacidad de generar consensos del actual Gobierno: "Lo único que hace es enfrentar a unas comunidades con otras, buscar polémica y ruido y no poner soluciones. El Gobierno no se entiende consigo mismo y menos con cualquier otra administración", lamentó antes de aseverar que hasta que no haya un Ejecutivo del PP en la Moncloa, no habrá nuevo sistema de financiación. "El problema de la financiación lo va a resolver el PP en cuanto los españoles puedan ir a las urnas", remató.

Tellado, en València / Jorge Gil/EP

Elecciones catalanas

Tellado no quiso desvelar quién será el candidato del PP a las próximas elecciones catalanas recientemente convocadas. Entre los primeros nombres se ha colado el de Daniel Sirera, quien fue jefe de gabinete de Mazón hasta poco antes del 28M, cuando fue llamado a liderar la lista del PP al Ayuntamiento de Barcelona. El portavoz del PP no quiso confirmar ni desmentir sus opciones y se limitó a asegurar que su partido contará con "el mejor candidato posible".

Sobre la opción de confluir con Ciudadanos en esos comicios, Tellado defendió la "marca identificable» del PP, que «debería concurrir con sus siglas".