Sin amnistía para los políticos en las fallas

Será porque aún no se ha debatido en el Senado o bien porque los jueces no tienen jurisdicción sobre las decisiones de las comisiones falleras, pero la ley de Amnistía, por mucho que se aprobara el jueves en el Congreso, no ha salvado a Pedro Sánchez ni a Carles Puigdemont de la quema. La fallera, claro. El presidente del Gobierno y el expresident de la Generalitat son los principales protagonistas de la siempre presente crítica política que acompaña a los monumentos donde las menciones a los representantes nacionales se imponen a las referencias autóctonas. De estas, como mucho, alguna aparición de ámbito municipal de la nueva alcaldesa de València, María José Catalá, frente a un todavía no ‘ninotable’ Carlos Mazón pese a su triunfo en las urnas el pasado mayo.

Porque aunque hay menciones al intenso calendario electoral de 2023, es el pacto entre PSOE y Junts el que focaliza las principales escenas de contenido político con Sánchez y Puigdemont convertidos en ninots. Las representaciones son múltiples: una cena romántica, un posado para un cuadro, la confección de un traje a medida o hasta la concesión del indulto del presidente del Gobierno al líder independentista. «Hala, indultat», se lee en el bocadillo que la Plaza de la Merced le han situado a Sánchez, aunque no servirá para librarse del fuego el día 19. También, por supuesto, la polémica representación sexual entre ambos convertida en una de las más votadas, en el top-10, de la Exposición del ninot.

En la Plaza de la Merced, Sánchez ya le ha dado el indulto a Puigdemont. / M.D.

Más allá de la actualidad y la polémica que rodea al asunto de la amnistía, el peinado del dirigente catalán y sus gafas de pasta lo hacen ser carne de ninot. Es fácilmente identificable, más si se le añade algún elemento independentista como la estelada. Sus apariciones son junto a un Pedro Sánchez que pese a no ser de los más fáciles de retratar siempre aparece con gesto seductor. La combinación de ambos deja espacio un amplio espacio para la sátira que, además, ha de converger con el hilo argumental de la falla, algo que no siempre es sencillo.

En ese marco de la política estatal, a la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, le ocurre algo similar que a Puigdemont. Sus rasgos físicos —exagerados además por la sátira fallera— le hacen fácilmente identificable bien al lado de Sánchez o bien como devoradora de Podemos, partido que tras la marcha de Pablo Iglesias ha visto una mengua en su representación en los monumentos, casi en proporción a su actual presencia en las instituciones.

Las compañías de Feijóo

También a la baja cotizan este año las representaciones de Santiago Abascal. Pese a que también es de los políticos fácilmente identificables como ninot, el líder de Vox reduce su presencia. Algo más habitual es el dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, muchas veces acompañado del propio Abascal o de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien más que como una compañera de partido, aparece retratada como una amenaza. Por supuesto, se mantiene la presencia de la familia real con Felipe VI, el emérito Juan Carlos I y el estreno de Leonor.

El rey emérito, Juan Carlos I, obra de Toni Forés para la falla Pedro Cabanes-Conde Lumiares. / Levante-EMV

La destacada presencia de políticos de ámbito estatal choca con la también mengua de las referencias valencianas. Pese a los cambios de gobierno tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento —o quizás por ello, por la falta todavía de un conocimiento más notable—, las figuras de la política autóctona son reducidas. La que más, la alcaldesa de València, María José Catalá. A diferencia de sus predecesores, no resulta tan fácil de reseñar. La gran coincidencia en casi todos los ninots son sus atuendos de color azul, a juego con el corporativo de su partido, lejos del rojo que caracterizó a Rita Barberà.

La alcaldesa Maria José Catalá, a lo Miley Cyrus / Levante-EMV

Continúa la vigencia de Giuseppe Grezzi, hasta junio concejal de Movilidad y ahora en la oposición, también muy reconocible con la perilla y complementos como patinetes o bicicletas. También sigue alguna mención a Pere Fuset, quien fuera responsable de Cultura Festiva con Joan Ribó, y las primeras apariciones del actual responsable de las fiestas en el consistorio, Santiago Ballester. En El Pilar, incluso, los han subido a las palomas que estructuran la Falla Municipal de este año. En Mislata, por su parte, tiene ninot su alcalde, Carlos Fernández Bielsa, con una chapa de secretario general del PSPV.

Ucrania pierde terreno

Del que apenas hay figuraciones es de Carlos Mazón pese a su recién estrenado cargo como president de la Generalitat. En su contra, la dificultad para su caracterización y lo novedoso de su llegada al poder. Tampoco hay apenas monumentos de quien había ocupado este puesto en los últimos ocho años, Ximo Puig. Cierto es que en el tiempo del Botànic quien gozaba de mayor protagonismo era su vicepresidenta, Mònica Oltra.

Biden y Putin continúan como protagonistas de la escena internacional. / Levante-EMV

En el apartado internacional, pierde presencia respecto al año pasado la guerra en Ucrania. No obstante, el dirigente ruso Vladimir Putin continúa siendo uno de los representantes mundiales con mayor representación. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o el siempre icónico Kim Jong-Un que no necesita estar de actualidad para tener algún cameo puntual.

Más allá de los monumentos personales, la política se cuela en las fallas con referencias contra los fondos buitre y la guerra en Gaza en Arrancapins, la defensa de l’Albufera en la de Borrull-Socors o hasta la reivindicación del derecho civil valenciano y su último intento frustrado en el Congreso en Azcárraga.