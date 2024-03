Mazón contrapone la “estabilidad” del Consell con Vox con la “debilidad” del Gobierno de Sánchez

No hay mayor pegamento para la coalición que conforman PP y Vox en el Consell que la comparativa con el Gobierno de España. Si en la última sesión, Vox mandó un primer aviso a Carlos Mazón sobre su acercamiento ante posibles acuerdos con la izquierda en temas como el premio Guillem Agulló, este miércoles, apenas una semana después, el 'president' de la Generalitat ha destacado la relación con su socio y la ha puesto de ejemplo de "estabilidad" frente a la "debilidad" que vive el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Cada día es más evidente este contraste", ha señalado Mazón en respuesta al síndic de Vox, José María Llanos, que ha guardado cualquier reproche para centrarse en loar las políticas puestas en marcha por el gobierno autonómico para hacer frente a una autonomía que estaba "rota y en quiebra". "Celebro que compartamos esa idea, vamos a estar unidos para preservarnos como espacio de estabilidad para lograr grandes conquistas", ha señalado el jefe del Consell.

Las menciones al Gobierno de España no solo han servido de contraste para realzar la acción del Consell sino también como forma de réplica frente a las acusaciones de la izquierda, especialmente del PSPV. Los socialistas, a través de su síndic, José Muñoz, han vinculado a Mazón a su "padrino político" Eduardo Zaplana y, de hecho, ha señalado que la extraña fecha para celebrar el pleno, miércoles 20 de marzo, un día después de la cremà, ha sido para no "coincidir" con la comparecencia de Zaplana en los juzgados donde le piden 19 años de cárcel.

Privatizaciones sanitarias

Así, Muñoz ha indicado que la forma de proceder del Consell de PP y Vox es "el mismo modus operandi que Zaplana" por el que ahora se le va a juzgar, en concreto, la privatización de las ITV. "Quiere hacer negocio de los servicios públicos", ha acusado Muñoz comparando ambas situaciones. En este sentido, los socialistas, tanto el síndic como el portavoz de Sanidad, Rafa Simó, han insistido en preguntar si privatizará el cribado del cáncer de mama. "El rastro de migajas nos van mostrando ese camino", ha señalado.

El síndic del PSPV, Jose Muñoz, interviene en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Al respecto, Mazón ha recordado que se ha puesto en marcha la máquina de protomterapia cedida por la Fundación Amancio Ortega para tratamiento de cáncer que el Botànic, ha dicho, tenía arrinconada, y ha reclamado a los socialistas "pedir perdón" por los 1.700 millones que no recibirá la Comunitat Valenciana por no haber presupuestos en España. "Cada día que Sánchez duerme en la Moncloa nos cuesta 4,4 millones de euros", ha indicado. "No nos dolerán las prendas si tenemos que privatizar algo en beneficio de todos los valencianos", ha sido la única respuesta directa sobre la posible privatización, en este caso, por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Defensa de la Acadèmia

En el debate con Compromís, el síndic de la coalición valencianista, Joan Baldoví, ha señalado a Mazón como un "president que no es para todos los valencianos" sino que "pone por delante a su partido, a Vox y a los ricos" con ejemplos como que no haya protestado por el voto en contra del PP en el Senado a los objetivos de déficit que supondrán 430 millones menos para la Comunitat Valenciana; la supresión del premio Guillem Agulló, la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones o el "menosprecio" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, interviene en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Frente a estas acusaciones, Mazón ha entrado en el cuerpo a cuerpo directamente y ha defendido la reforma fiscal que bonifica gastos sociosanitarios en el IRPF a las rentas de menos de 30.000 euros al año y ha echado en cara que durante los ocho años del Botànic el barómetro de uso del valenciano demuestre que "ahora se habla menos" porque el Botànic le ha hecho "el peor favor, imponerlo en vez de promocionarlo". Así, ha reivindicado que mientras el anterior Consell impuso "criterios catalanizantes en su uso sin reconocer ni preguntar a la AVL", el actual ejecutivo "está respetando a la Academia".

