Lambda exige a Educación «medidas» contra la transfobia

El 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilización de las Personas Trans y en València se han congregado esta tarde una treintena de personas convocadas por Lambda para exigir lo que es justo: respeto e integración en cualquier ámbito de la sociedad. Lo han pedido durante la lectura del manifiesto en la concentración celebrada en el Ayuntamiento de València, y este año han puesto el foco en la importancia de la educación en diversidad. De ahí que soliciten a la Conselleria de Educación que tomen medidas «contra la transfobia en los colegios, porqe es prioritario que existan protocolos educativos que tengan en cuenta estas situaciones con jóvenes trans que son amedrentados y las autoridades no pueden omitir este problema», han reivindicado en su manifiesto.

Raquel Ruiz, coordinadora del Grupo Trans de Lambda, ha explicado a este diario que «es fundamental tener referentes desde la infancia porque eso nos ayuda a crecer sin odiarnos, sin odiar lo que somos porque no es nada malo ni es una enfermedad». «Se nos oculta bajo la alfombra, tal como ha sucedido con el veto a libros que en su mayoría eran de temática trans», lamentó.

El Día 31 de marzo se celebra la Visibilización de las Personas Trans y No Binarias. / Eduardo Ripoll

En este sentido, apuntó que las relaciones desde que el PP y Vox están en el gobierno de la Generalitat y en el Ayuntamiento de València no han sido fluidas. «Todo es más difícil, cuando la derecha gobierna siempre se coarta nuestra libertad», ha admitido, y ha apuntado que lo único que se pide es que las personas trans «se nos normalice». «No podemos volver atrás, no podemos confiarnos y tenemos que afianzar los derechos conseguidos, mantenerlos y mejorarlos hasta lograr una igualdad real y unos derechos reales, no queremos privilegios», defendió la coordinadora.

En este sentido, en el manifiesto también se defendió que «aunque nos acusan de adoctrinar, no somos nosotros quienes censuran libros por corrromper a la infancia sino que buscamos garantizar una sociedad donde quepa todo el mundo con una sociedad rica en valores».