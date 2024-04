La ocupación hotelera en Semana Santa roza el 80 % en la Comunitat Valenciana

"Mejor de lo esperado", este es el resumen que hace el sector turístico de la Comunitat Valenciana ante esta tempranera Semana Santa. Y es que cada vez que la semana de pasión viene adelantada en el calendario los pronósticos no son tan buenos para los principales destinos valencianos al entrar en competencia con el turismo de nieve. Aun así, desde la patronal hotelera Hosbec, su secretaria general, Mayte García, avanza que la ocupación hotelera "ha sido mejor de lo que esperábamos inicialmente, pues ha hecho buen tiempo y el balance general de ocupación media estará entre el 78 y el 80 por ciento".

Esta ocupación media próxima al 80 %, aunque inferior al 86 % que se alcanzó en la Semana Santa de 2023, está por encima de la previsión inicial que hacía Hosbec antes de empezar las vacaciones en la que se esperaba que la ocupación estuviera más cerca del 75 % que del 80 %. "En Benidorm se ha alcanzado el 78 % de ocupación media, y en València ciudad y en la provincia de Castellón fácilmente la ocupación rondará entre el 83 y el 85 %", añade. Según Mayte García los destinos turísticos valencianos de sol y playa han tenido una ocupación de entre el 78 y el 80 por ciento, porque hemos tenido buen tiempo y había oferta, y también cabe destacar el tirón de los enclaves urbanos". "Se ha conseguido subir la ocupación con las reservas de última hora y estamos contentos", subraya.

"Turismo familiar"

El perfil de este turismo de Semana Santa, según la representante de Hosbec, es de "un turismo familiar, principalmente nacional pero también de la Comunitat Valenciana, que reserva de Jueves Santo al Domingo de Pascua, aunque este año también ha subido la demanda del Lunes de Pascua". No hay que olvidar que este uno de abril es festivo no solo en la Comunitat Valenciana sino también en otra media docena de autonomías (IIles Balears, Cantabria, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja), y que en la vecina Castilla-La Mancha, hoy también es festivo en Toledo. Según García la mayor ocupación se ha registrado en la noche del Sábado Santo.

Turistas intentando captar ante l'Hemisfèric una imagen de recuerdo de su estancia en València. / J. M. López

"El gasto medio ha subido en proporción a otros años", detalla la secretaria general de Hosbec. "Los días de Semana Santa el turista hace mayor desembolso y el precio medio por habitación también sube, pues dependiendo del lugar está entre los 115 y los 150 euros por noche", detalla. "La gente hace el esfuerzo porque prioriza el viajar disfrutar de su tiempo de ocio aprovechando los días de vacaciones", concluye.

La vicepresidenta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) de la provincia de Valencia, Eva Blasco, considera que el balance del turismo internacional y nacional que ha llegado a la Comunitat Valenciana esta Semana Santa "ha sido bueno", pero que en el caso del turista valenciano "ha sido regular, algo que siempre ocurre en los años en los que están muy próximas las Fallas y la Semana Santa".

Proximidad a las Fallas

Blasco explica que este año entre Fallas y Semana Santa apenas ha habido siete días de diferencia, "con lo cual hay más posibilidades de repartir las vacaciones al acumularse los festivos". Esta coincidencia, matiza la portavoz de la patronal de las agencias de viajes, "no perjudica en sí, puesto que menos movimiento no hay, lo que pasa es que está más repartido en el tiempo". Es decir, que entre la gente que ya aprovechó las Fallas para hacer alguna escapada, hay quienes no han salido ahora en Semana Santa y se esperan a hacerlo de cara al 1 de Mayo si tienen días de vacaciones para hacer puente, pues este año el festivo cae en miércoles.

Estampa típica de un Lunes de Pascua: un niño volando una cometa en la playa de Las Arenas de València. / J. M. López

Respecto a las salidas desde la Comunitat Valenciana, Blasco reseña que en Semana Santa "el destino preferido de los valencianos es Europa, especialmente ciudades como Roma, París y Londres, pues se trata de un viaje de pocos días". No obstante, la estrella de esta Semana Santa ha sido el turismo de nieve, pues apunta que "como no ha habido nieve en todo el año, las nevadas de esta Semana Santa ha hecho que mucha gente viaje desde la Comunitat Valenciana a Pirineos, principalmente a Andorra, para disfrutar de la nieve".