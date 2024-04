La tierra transformada

Peter Frankopan nos ha regalado un interesante ensayo sobre la historia de la Tierra desde sus orígenes a la actualidad. No es un libro de historia universal al uso. Es un ensayo sobre los efectos de los grandes cambios ambientales (geológicos, climáticos, ecológicos) en las diferentes civilizaciones y sociedades que han ido poblando nuestro planeta. Podríamos definir este voluminoso ensayo como una historia socioambiental de la Tierra. No es la primera vez que se aborda un enfoque histórico semejante. Se han realizado aproximaciones centradas en una época o momento histórico concreto que han relacionado los sucesos sociopolíticos y económicos con elementos de la naturaleza (p.e. Braudel y su Mediterráneo) o con desastres naturales ocurridos o con fases del clima que han condicionado el tránsito de épocas históricas. En otro comentario señalamos el acierto en el enfoque del libro de Harper sobre el final de la época romana. Cada vez es más amplio el número de historiadores, geógrafos, economistas, sociólogos que abordan los hechos de la historia poniendo el acento en las relaciones de las sociedades con su medio físico. Un medio que no es estable, que tiene su dinámica, que se transforma o que lo transforman. Y todo ello tiene incidencia en el propio devenir de los grupos humanos. Lo novedoso de la obra de Frankopan es su pretensión de universalidad siguiendo una línea cronológica donde los eventos extremos de la naturaleza y en particular los cambios del clima son argumento principal. Un clima que siempre ha cambiado y lo sigue haciendo, pero ahora con una particularidad preocupante: el ser humano ha conseguido alterar el balance energético que mueve el sistema climático en un proceso que de momento encierra muchas incertidumbres sobre su evolución futura y sus efectos. Frankopan recoge una frase que el climatólogo soviético Budiko, padre de la climatología del balance energético planetario, pronunció en 1969: “los cambios climáticos naturales serán reemplazados de forma gradual por cambios creados y regulados por la humanidad”. Nada que añadir. La Tierra transformada, una lectura muy recomendable.