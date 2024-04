Primer día del nuevo horario de Urgencias: "Hay poca gente, muchos no se habrán enterado"

"Es el primer día, hay poca gente. Supongo que la afluencia crecerá a partir de las cinco porque mucha gente no se habrá enterado". Eran las palabras ayer de una de las facultativas del Punto de Atención Sanitaria de la avenida del Cid, pero también la mejor descripción de cómo discurrió ayer la primera jornada del nuevo y ampliado horario de las Urgencias de los centros de salud y ambulatorios. A las 16 horas, la sala de espera de esta ubicación estaba prácticamente vacía -solo había tres pacientes esperando- y bastante tranquila; imperaba el silencio. Los pacientes llegaban a cuentagotas y el ritmo fue incrementándose a medida que se acercaban las cinco, su hora habitual de apertura hasta ayer.

La situación se repitió en la mayoría de los PAC de la ciudad de València y su área metropolitana. Ayer era el primer día en que estos centros adelantaban su horario de apertura a las 15 horas; una decisión de la dirección general de Atención Primaria con la que se unifica, además, el horario en todos los centros de Urgencias de la Comunitat Valenciana que, desde ayer, abrirán desde las 15 horas hasta las ocho de la mañana, cubriendo toda la franja en la que los ambulatorios están cerrados. Hasta ayer, en las grandes urbes -València, Castellón y Alicante- y muchas otras ciudades medianas, no comenzaban la atención a los pacientes hasta las 17 horas, por lo que había dos franjas en las que, ante una urgencia, debían acudir a sus hospitales de referencia. Durante los festivos y domingos, seguirán ofreciendo servicio las 24 horas de forma ininterrumpida.

La reacción de los pacientes

"Me parece fenomenal porque, hasta ahora, tenías que esperar hasta las cinco de la tarde para poder venir", explicaba Isabel Pérez, quien esperaba la llegada del taxi para volver a casa a la puerta del PAS de la avenida del Cid. Ella no estaba enferma, iba de acompañante, pero no dudó en aplaudir la medida. ¿Sabía del nuevo horario?, le preguntamos desde Levante-EMV. Su respuesta era afirmativa: "Nos enteramos el otro día porque había un cartel en nuestro consultorio habitual".

Una réplica informativa similar lucía ayer a la puerta del Punto de Asistencia Sanitaria, pero eso no impidió que a algunas personas las pillara por sorpresa. Fue el caso de Roberto Febrer, quien salía del centro después de acudir a una consulta de pediatría con su hijo, menor de 10 años. Su visita más que responder a una Urgencia propiamente dicha, estuvo motivada tras no haber cita en el centro de salud. "No he podido conseguir consulta con el pediatra habitual y me ha tocado venir a Urgencias", explicaba. Tampoco se había enterado del cambio María, nombre ficticio para este artículo, la cual esperaba su consulta tras haber pasado por el ambulatorio: «No me han querido atender allí porque soy residente, pero soy nacida en otra comunidad autónoma; y me han derivado aquí».

Un hombre entrando en el PAS de la avenida del Cid a las 16.30 horas. / Loyola Pérez de Villegas

Esta era uno de los temores expuestos ayer por el personal de estas unidades: "Los problemas de Atención Primaria repercuten en la atención continuada", exponía Silvia Sapena, miembro de la directiva de la Asociación de Profesionales con Nombramiento en la Atención Continuada y Urgencias (Apacu-CV). Ella y sus compañeros se mostraban en desacuerdo con la medida impuesta por la conselleria de Sanidad por su inmediatez -fue comunicada hace tan solo 10 días- y porque creen que congestionará aún más un servicio "muy saturado y con mucha carga asistencial".

