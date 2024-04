La RACV insta al arzobispo Benavent a utilizar "el valenciano auténtico"

La Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) insta al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, a utilizar el "valenciano auténtico". La entidad contraria a la unidad de la lengua y defensora de las Normas del Puig carga en un comunicado contra la política lingüística de Benavent, al que acusa de "catalanizar" la Iglesia valenciana por utilizar el valenciano normativo tanto en sus cartas pastorales como en el primer libro en la lengua propia que publica el Arzobispado en la última década y que bajo el título 'Evangeli per a cada dia 2024' reúne la traducción al valenciano de los textos sagrados que deben leerse en todas las misas que se celebrarán a lo largo de los 366 días este año bisiesto en los templos de la archidiócesis

Los pasos adelante que está dando el arzobispo Benavent en la normalización del valenciano en la Iglesia han topado con la RACV, que en el comunicado expresa su "más profundo rechazo" a la política lingüística del prelado nacido en Quatretonda. La entidad contraria a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) reprocha al arzobispo "su olvido del valenciano auténtico" y, por contra, ensalza a su predecesor en la mitra valenciana, el cardenal Antonio Cañizares. "Hasta ahora, con el cardenal Cañizares, la Iglesia valenciana ha vivido en paz y tranquila y se ha podido expresar en las dos lenguas que reconoce nuestro Estatuto de Autonomía: el castellano y el valenciano", detalla el comunicado.

El libro 'Evangeli per a cada dia 2024' publicado por el Arzobispado de Valencia. / Francisco Calabuig

La RACV explica que el pasado de mes de marzo el decano de esta entidad, José Luis Manglano, mantuvo una audiencia con Benavent "que transcurrió en un clima de amabilidad y respeto". En la reunión, Manglano regaló al arzobispo para su uso en los templos de la archidiócesis "un ejemplar del catecismo y otro de la Santa Misa, redactados en auténtico valenciano y que habían recibido el nihil obstat tanto de la Conferencia Episcopal Española (CEE) como del Vaticano, y se le informó de que había sido utilizado en determinadas ocasiones por su antecesor, el cardenal Cañizares".

"Catalanizar" hasta a la 'Geperudeta'

En dicho encuentro, según el comunicado, "el arzobispo trasladó a la delegación de la RACV su conocimiento de la sensibilidad que existe en la sociedad valenciana sobre el tema lingüístico", en alusión al latente conflicto sobre la unidad de la lengua. Una controversia que partidos como Vox, tras su llegada a las principales instituciones valencianas como la Presidencia de las Corts o la Conselleria de Cultura, han devuelto a la primera línea de la actualidad tras asumir la tesis del "valenciano auténtico" de la RACV frente a la gramática de la AVL, la institución estatutaria de la Generalitat cuya función es ser la entidad normativa oficial del idioma valenciano.

El arzobispo Benavent, reza ante la Mare de Déu dels Desemparats, en el besamanos del año pasado en la Basílica. / Avan

Ante la insistencia de que el arzobispado use el valenciano de la RACV en las misas, esta entidad asegura en su comunicado que Benavent "afirmó que la decisión no le correspondía a él sino a la mayoría de los obispos de la archidiócesis y que, si no había una decisión de consenso, mantendría la liturgia en castellano". Pero, añade la nota, "el arzobispo no solo no respetó nuestro catecismo, si no que remitió a todas sus diócesis una versión catalanizada de los Evangelios y hasta la Carta Pastoral en ese idioma". Es más, la RACV acusa a Benavent de "catalanizar" hasta a la 'Geperudeta' al subrayar que "han convertido a la Mare dels Desamparats, en la catalana Mare dels Desemparats, sustituyendo la A del valenciano Ampar, por la E del catalán Emper."