Cambio climático para la sobremesa del domingo

En los últimos meses estoy notando más que nunca la desconfianza de la sociedad hacia iniciativas medioambientales de todo tipo, en su más amplio espectro. En ese cajón meto a proyectos públicos y privados que estrechan lazos con la atmósfera o la hidrosfera, que engloba el agua dulce y salada en estado líquido del mundo. Y de forma transversal, también con la criosfera que representa al agua en estado sólido y la litosfera que habla del suelo. En el centro de todo ello –o eso nos creemos– estamos los humanos, como máximos exponentes de la biosfera, que es el conjunto de seres vivos que habitamos la Tierra. Ahí están los cinco elementos que conforman una maquinaria colosal conocida como sistema climático. Es alucinante contemplar cómo algo tan grande está viéndose tan empequeñecido por el afán reduccionista de muchos, cuyo interés radica en otras cosas que no es la vida en armonía con el entorno. Eso debería ser lo principal.

Los engranajes de ese sistema están echando humo porque están siendo sobreexplotados. Nuestro mundo llevaba su propio ritmo, con sus momentos de crisis donde todo estuvo a punto de irse al garete, temperaturas más altas y bajas, volcanes más o menos irascibles y extinciones masivas. La diferencia con el panorama actual es que el forzamiento está siendo principalmente humano y los cambios se están produciendo muy rápido. No tanto como supondría el impacto de un gran meteorito o la explosión de Stonehenge pero casi, en la macroescala temporal planetaria. El problema es que una parte de la sociedad no asume esa autoría o no quiere cambiar su estilo de vida para hacerlo más sostenible, más aún si ven cómo los dirigentes no predican con el ejemplo y algunos hasta manifiestan su negacionismo frente al actual cambio climático. La credibilidad de la emergencia climática así queda muchas veces en entredicho. Y es curioso, porque esto sucede cuando es más evidente que nunca.

La sensación es de que nos han vendido la burra. Los coches eléctricos no son tan eficientes como esperábamos, ni tampoco hay los puntos de recarga necesarios. Un ejemplo claro de ello se ha visto esta Semana Santa con las colas infinitas en las reinventadas gasolineras. La transición energética se tomó al principio con calma y ahora cumplir los objetivos requiere de demasiado esfuerzo; para algunos es inasumible y otros hacen de la ley, la trampa. Además, se están modificando nuestros paisajes con aerogeneradores enormes y parques solares que se ponen en espacios de alto valor paisajístico, en vez de aprovechar parcelas más cercanas a las ciudades en desuso. Y no hablemos de los trasvases que quieren sacar de los ríos el agua que se derrocha. Así se hace muy difícil pedir compromiso y es fácil que salga el cuñado que todos llevamos dentro.