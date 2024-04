Bernabé lamenta la "oposición permanente" de Mazón al Gobierno de España

"Ya hace casi un año que el PP gobierna en la Comunitat Valenciana y de momento solo hemos escuchado críticas al Gobierno de España". Es la queja expresada por la delegada del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una entrevista en À Punt en la que ha cargado contra el Consell que dirige Carlos Mazón del que ha lamentado su "oposición permanente" ante las decisiones del Ejecutivo central, algo que, según ha indicado, hace que cada vez "sea más difícil llegar a acuerdos".

Bernabé ha hablado este martes en Les Notícies del Matí de À Punt y ha vuelto a ejercer de escudo del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez frente a las críticas de Mazón y, de paso, utilizar esta confrontación permanente para devolverle los reproches. "Ya hace casi un año que el PP gobierna en la Comunitat Valenciana y de momento solo hemos escuchado críticas al Gobierno de España", ha cargado la delegada del Gobierno.

En este sentido, ha lamentado que no ve "voluntad de gobernar el territorio ni predisposición para trabajar juntos y encontrar puntos de encuentro". De hecho, ha contrapuesto la actitud que, en su consideración, caracteriza al ejecutivo de Sánchez con la del jefe del Consell: "Tengo ganas de encontrar esta voluntad de Mazón, de momento no la he encontrado".

Informe "ad hoc"

El mejor ejemplo de este choque entre los representantes de las dos instituciones en la Comunitat Valenciana es la petición de la ampliación de los aeropuertos de Manises y L'Altet en Alicante. Sobre estos, Bernabé ha vuelto a calificar el comportamiento de Mazón como el de "un niño malcriado". "El Consell tiene una manera de actuar que parece un niño malcriado, no se puede estar pidiendo permanentente mientras malgastas estas infraestructuras", ha señalado en la radiotelevisión pública.

Bernabé ha criticado que el Consell anuncie la elaboración de un informe "ad hoc" para avalar una decisión que es "política" cuando, ha expresado, esto debería haberse planteado al revés: que las decisiones se apoyen en documentos técnicos hechos previamente y no pedirlos para lograr su justificación. "Estoy perpleja", ha indicado la también secretaria de Relaciones Institucionales del PSPV al respecto.

"Hasta donde sea preciso"

Asimismo, la representante del Ejecutivo central ha defendido el anuncio del Gobierno de España de recurrir la ley de Concordia propuesta por PP y Vox en las Corts una vez se apruebe al Tribunal Constitucional o "hasta donde sea preciso", en referencia a la propuesta de Sánchez de llevarla a Europa y la ONU, para poder "defender la memoria de todas las víctimas y sus familiares" a quienes, ha dicho, "no se pueden borrar simplemente por la aritmética política del PP". De hecho, ha señalado que esta norma "blanquea el franquismo de manera oscena".