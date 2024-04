Compromís llega a su ejecutiva con el pacto 'europeo' con Sumar en el aire

Compromís votará este martes sobre su alianza para las elecciones europeas, aunque no está muy claro qué es exactamente lo que se va a votar. Los valencianistas tienen convocada para esta tarde a su ejecutiva y dos de los cuatro puntos del orden del día son sobre estos comicios (además del de aprobar el acta de la reunión anterior y debatir sobre cuestiones de actualidad): aprobar su reglamento de primarias y marcar la posición sobre una confluencia para esta cita. El problema es que a horas del encuentro no hay acuerdo que suscribir ni ninguna novedad en las últimas 96 horas.

No news, good news es un dicho anglosajón que quiere decir que la falta de noticias es una buena noticia. Pero este no se aplica a la posible entente entre Compromís y Sumar para las elecciones europeas. Desde que los líderes de ambas formaciones, incluida la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se reunieron el pasado jueves no ha habido más movimientos. Aquel encuentro terminó en nada, con sintonía en lo discursivo, en el preocupante contexto por el auge de la ultraderecha en Europa, con la importancia de frenarla en las urnas, pero sin decidir cómo.

La intención, y así lo demuestran las horas que lleva a cuestas la comisión negociadora, era (y sigue siendo) concurrir juntos, que Compromís se integre en una candidatura liderada por la plataforma de Díaz a cambio de tener un puesto en la lista que asegurara a los valencianistas tener un eurodiputado. Qué se considera de salida ha sido parte del baile que ha impedido el acuerdo porque en Sumar confían en tener amarrados seis escaños, pero en Compromís reclaman estar entre los cuatro primeros, aunque Més (partido mayoritario) ya reclaman, tras la reunión con Díaz, el 3.

Desde entonces, la única novedad es la convocatoria de la ejecutiva de Compromís para este martes, una forma de elevar la presión sobre Sumar y evidenciar que la coalición está dispuesta a recorrer su propio camino. Casualidades de la agenda o apreturas del calendario, la reunión de los representantes valencianistas podría coincidir con un nuevo encuentro con Sumar. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que las conversaciones se retomarán este martes tras 96 horas de parón, pero difícilmente habrá fumata blanca y menos que esta se materialice en la ejecutiva.

"En punto muerto"

Porque más allá de que pudieran haber avances en la próxima toma de contacto entre formaciones, si es que la hubiera antes de la ejecutiva, la duda que transmiten algunos integrantes de esta es qué se va a votar exactamente a nivel interno. Sin un pacto concreto, que muestre qué posición ocupa Compromís en la papeleta dentro de Sumar, es probable que lo que acabe saliendo de la dirección sea un posicionamiento genérico sobre las condiciones para esa alianza y hasta marcar una fecha límite, otra forma de marcar terreno a los de Díaz mientras el runrún sobre una candidatura propia, independiente, comienza a tomar cuerpo.

No obstante, en Compromís no son los únicos que están negociando con Sumar ni que lamentan que la situación esté estancada. El coportavoz de Izquierda Unida, Ismael González, expresó en rueda de prensa que las conversaciones de esta formación con los de Yolanda Díaz "están en un punto muerto" y la dirección de Sumar "no consigue aunar a las personas y organizaciones para esta candidatura unitaria". También los comuns piden un lugar destacado para Jaume Asens y Equo Verdes para Florent Marcellesi.

