Mazón muestra su "respeto a los procesos judiciales" ante el caso Zaplana y pide "coherencia" a la izquierda

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha realizado este jueves sus primeras declaraciones sobre el juicio a Eduardo Zaplana en el que el expresidente de la Generalitat, del PP, se enfrenta a 19 años de cárcel por presunta corrupción. Dos días después del arranque del juicio, el jefe del Consell no ha querido entrar en el asunto y se ha limitado a mostrar su "respeto a los procesos judiciales".

Mazón ha esquivado así valorar el caso contra el expresidente popular de la Generalitat y ha desplazado el foco hacia la oposición, que sí que está utilizando el inicio del juicio como munición política contra el president. "Siempre he respetado los procesos judiciales y esta vez no va a ser una excepción. Siempre. Lo he hecho siempre, cuando le ha tocado a alguien de mi partido y cuando no. Veo que algunos utilizan un criterio random a la hora de opinar sobre los procesos judiciales. Un criterio arbitrario. Cuando le toca al de enfrente sí que se opina y cuando le toca a uno, pues no".

Por eso, ha reclamado "mantener una línea de coherencia" a PSPV y Compromís, a quienes no ha citado directamente. "Lo otro me parece poco serio", ha añadido antes de insistir en que él mantendrá esa postura de "respeto"