El periodista gazatí Wael Al-Dahdouh, en València: "Mi familia sacrificó su vida para que siguiera informando"

El periodista palestino y jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza, Wael Al Dahdouh, ha relatado la situación "cruel e insostenible" que vive la Franja de Gaza y ha denunciado el trato "inhumano" que recibe la población civil con ataques como el que costó la vida a gran parte de sus familiares. "Era inconcebible dejar de trabajar después de que mi familia se dejara la vida por esta causa", ha asegurado.

Así lo ha manifestado tras recibir el Premi Llibertat d'Expressió 2024 que entrega la Unió de Periodistes, en un acto celebrado este miércoles en el centre cultural La Beneficiència, en Valencia, que ha contado con una amplia representación de la comunidad palestina en la capital valenciana, que ha reivindicado una Palestina "libre".

Al Dahdouh ha afirmado que la prensa y los periodistas palestinos son "víctimas de la barbarie" y ha denunciado que más de 140 profesionales han sido "víctimas de esta guerra cruel". "La guerra de Vietnam duró 20 años y no hubo ni la mitad de muertos que en Gaza, hay más fallecidos que nunca", ha señalado. En este sentido, ha defendido el papel de los periodistas en la Franja de Gaza, aunque ha advertido de que los profesionales de la información son "objetivo de guerra".

"Cumplimos con nuestro cometido leal y con la responsabilidad de contar todo lo que ocurre en Gaza", ha reivindicado. Por ello, ha argumentado: "No nos queda otra que cumplir con nuestra misión con objetividad y profesionalidad. La situación nos necesita y no hay más remedio que hacer periodismo ante el enfado de la ocupación israelí, que no quiere que lo que pasa en Gaza llegue al mundo".

Un asistente a la conferencia coloca el pañuelo palestino a Wael Al Dadhoud. / Loyola Pérez de Villegas

Al mismo tiempo, ha destacado el papel de Al Jazeera y su cobertura del conflicto por "la envergadura y la importancia de lo que está ocurriendo en Gaza". "Todo lo que se ve en las fotos y los vídeos es completamente verídico, nada ha sido modificado", ha resaltado.

"No podía dejar de trabajar"

Wael Al Dahdouh ha relatado el ataque que sufrió su familia el pasado 25 de octubre, donde perdieron la vida su mujer, varios de sus hijos y su nieto de apenas 18 meses. "Mi esposa estaba entre los mártires, en un estado prácticamente irreconocible", ha descrito.

Meses después, él mismo resultó herido en un ataque en la ciudad de Gaza junto a su cámara Samer Abu Daqqa, que falleció. "Yo me salvé de milagro", ha asegurado. Tras ello, decidió trabajar con "más ímpetu, más profesionalidad y más objetividad", porque, según ha proclamado, "nuestro cometido es muy importante".

En esta línea, ha afirmado que su motor para "seguir adelante" su familia: "Sacrificaron su vida y todo lo que teníamos para que yo pudiera seguir con mi trabajo". "Son mártires, no podía dejar de trabajar", ha concluido.

"Ejemplo de resiliencia"

Por su parte, el presidente de la Unió de Periodistes, Vicent Marco, en declaraciones a Europa Press, ha definido a Wael Al Dahdouh como "un ejemplo de resiliencia" y ha valorado que haya acudido a recoger en persona el Premi Libertat d'Expressió. "Es todo un honor", ha asegurado.

Con este reconocimiento, ha explicado, el colectivo profesional de periodistas "hace visible el genocidio que sufre el pueblo palestino y la prensa en especial, con cerca de 150 profesionales asesinados". Además, Marco ha aprovechado para denunciar que los periodistas son "objetivo de guerra" para provocar "un silencio informativo en una zona como Gaza"

