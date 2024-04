Las citas para vacunarse antes de salir al extranjero se agotan hasta septiembre

La lista de asuntos pendientes para las personas cuya intención es viajar al extranjero este verano incluye, si se pretende viajar a aquellos considerados de riesgo, la mayoría fuera de Europa, la cita de medicina preventiva para recibir las vacunas obligatorias o recomendadas antes de emprender la aventura. El listado dependerá de cuál sea el destino del viaje. Si tiene o piensa programar un viaje este verano, vive en la Comunitat Valenciana y aún no ha concertado su cita para la vacunación, tendrá problemas porque no hay citas prácticamente hasta finales del mes de agosto en casi ninguno de los 18 centros especializados para este asunto.

El servicio de citas previas en la web del Ministerio de Sanidad, donde se puede solicitar una en los centros de Sanidad Exterior, no hay ninguna disponible hasta el mes de agosto, concretamente el 21 de agosto, en la provincia de Valencia. En Castellón y Alicante, la ausencia de fechas disponibles se alarga incluso más, hasta finales del mes de septiembre. Además de estos tres puntos, la vacunación se administra a través de los servicios de Medicina Preventiva autorizados para ello en hasta 15 hospitales de la Comunitat Valenciana: tres en Castellón, seis en Valencia y otros seis en Alicante.

Este problema ha sido recurrente durante los últimos dos años, tras el final de las restricciones por la pandemia del coronavirus, pero la falta de citas disponibles no fue tan acuciante. Las colas para hacerse con una se alargaban entre dos y tres meses, pero en el mes de junio aún había algunas disponibles. Ahora, a mediados del mes de abril, es una misión prácticamente imposible.

La primera cita, el 14 de agosto

En la mayoría de estos puntos los valencianos necesitados de una cita tampoco solventarán su problema. Tras llamar hasta a cinco hospitales diferentes a lo largo de la mañana de ayer, la primera cita disponible conseguida es en el Doctor Peset de València y era para el 14 de agosto; es decir, que si el viaje está programado para antes del 24 del mismo mes, el hallazgo es insuficiente porque se necesita, en el mejor de los casos, inocularla al menos diez días antes de viajar, como en el caso de la fiebre amarilla.

En el Clínic-Malva-rosa no disponen de citas hasta septiembre, al igual que en La Fe; en Sagunt, tampoco; y en Xàtiva, el personal de atención comunicaba que la agenda de consultas estaba ya cerrada para todo el verano. "Tendrás que probar en otro centro, aunque muchos hospitales tienen las citas completas", explicaba la facultativa a Levante-EMV. Y añadía: "Quien esté interesado, que no se demore porque si no, no encontrará ninguna disponible". En toda la provincia es prácticamente imposible, aunque la sanitaria preveía mayor facilidad en los hospitales de Alicante y Castellón. "No es necesario pedir la cita en tu departamento de salud habitual", explicaba.

Esa parece ser la solución: ir probando suerte. Y depender de si algún facultativo decide apiadarse por no haber sido más previsor. "Al final, conseguí una cita a través del servicio de pediatría y que me hicieran un hueco antes de septiembre", explicaba un valenciano a este periódico. Ante esta situación, surge la pregunta: ¿Se reforzará el servicio? ¿Hay previsto aumentar el número de citas disponible? No parece que vaya a ser así. Desde la conselleria de Sanidad, remiten al Ministerio de Sanidad como responsable de aumentar el servicio, aunque estos últimos sólo gestionan los puntos de Sanidad Exterior. Y a pesar de ello, desde el departamento de Mónica García, derivan a su vez al Ministerio de Política Territorial. En conclusión, sin respuesta; y ante el debate de quedarse sin viajar o arriesgarse a hacerlo sin las vacunas recomendadas, siempre que no sea necesario un certificado de vacunación específico.

Otra opción como explica Manuel Linares, médico de familia y presidente de la Fundación iO, es recurrir al médico de cabecera porque "a excepción de las vacunas de la fiebre amarilla, la meningitis tetravelante y la rabia; muchas otras se pueden administrar en el centro de salud, aunque con la receta pertinente".

Viajeros llegados al aeropuerto de Valencia, en una imagen de archivo. / Germán Caballero

"Es crucial en países de riesgo"

¿Qué riesgo existe de viajar sin vacunar? "Es una forma de prevenir enfermedades graves, reducir la transmisión de patógenos y asegurar un viaje más seguro y saludable", explica Linares. Al viajar, el turista se expone a enfermedades poco comunes en su entorno habitual -el cólera, la fiebre amarilla, varios tipos de hepatitis o la encefalitis japonesa son algunas de las más habituales- y puede "tener consecuencias graves para su salud y la de su comunidad al regresar".

Por ejemplo, para viajar a Tailandia, uno de los destinos más demandados, no hay ninguna vacuna obligatoria, solo la fiebre amarilla para algunos países; entre ellos, no está España. Pero, aun así, se recomienda inmunizarse contra el tétanos-difteria, la hepatitis A y la fiebre tifoidea; así como la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), aunque éstas se administran dentro del catálogo rutinario de vacunación a lo largo de la vida.

Ante el problema recurrente cada año de la falta de disponibilidad de citas para vacunarse, Linares incide en que "la planificación es esencial" porque hay algunos procesos de vacunación, cuyo ciclo incluye más de una dosis -es el caso de la rabia con dos inoculaciones- y, en otros casos, se recomienda recibirla entre cuatro y seis semanas antes de viajar para conseguir la inmunidad adecuada.

Suscríbete para seguir leyendo