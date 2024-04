Mazón y Morant: cita inminente con el reto de reducir la tensión

La semana parlamentaria ha sido de alto voltaje. Las Corts recupera la atmósfera caliente y visceral de la legislatura de 2011 a 2015, aunque nada es igual. Vuelven los golpes de efecto visual: el grupo socialista con fotos de represaliados durante el franquismo, los diputados de Compromís conjuntados en negro de luto. De nuevo, el verbo se enciende en la tribuna, con acusaciones duras. En común, la derecha está en el poder. Pero entonces era un PP en descomposición por la corrupción, que incluso llegó a plantear el cambio de nombre para esquivar la mancha de las decenas de imputados. El PP de hoy lleva menos de un año en la Generalitat, en alianza con la ultraderecha. Esa relación da argumento en este momento a la calentura, potenciada también por la sucesión de elecciones en esta primavera.

La legislatura de PP y Vox viajaba no obstante en un perfil bajo (en comparación con el Congreso de los Diputados) hasta que hace un mes pusieron sobre la mesa un paquete de leyes para derogar o modificar profundamente cuestiones tan sensibles como la memoria democrática, el plurilingüismo en la enseñanza y la televisión pública.

El giro tiene tres aspectos que aumentan su capacidad de resonancia. Uno es que está sincronizado con otras autonomías en las que el PP comparte poder con Vox, como Castilla y León, donde también han propuesto una ley de Concordia (la misma denominación). Ello favorece que el asunto salte política y mediáticamente de la pantalla autonómica a la estatal, con la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez en la polémica.

Otro es que coincide con el juicio al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, todo un símbolo y aquel con quien Carlos Mazón empezó su andadura política.

El tercer factor altisonante es que en este tiempo se ha producido además el archivo de la causa contra la exvicepresidenta y exlíder de Compromís Mónica Oltra. La exviceconsellera Isaura Navarro llegó a acusar este jueves de «gobierno ilegítimo» a los actuales ocupantes del Palau. Oltra ha vuelto (de manera simbólica) en este último pleno de Corts, pero sin las camisetas de protesta de antes de 2015.

Temprano primer encuentro

En esta atmósfera caliente se va a producir el primer encuentro bilateral entre el jefe del Consell, Carlos Mazón, y la nueva líder del PSPV, Diana Morant. La ministra hace un mes que lleva de forma oficial esta responsabilidad, después de semanas de refriega interna de alcance controlado. Es otro factor a sumar en la coctelera del alto voltaje: el principal partido de la oposición ha reconstituido y adaptado sus cuadros a su situación actual, fuera del poder autonómico, y empieza a dejar atrás la idea de un Mazón bisoño y de escasa capacidad institucional.

Los equipos de Mazón y Morant han cerrado en los últimos días la reunión en el Palau, aunque se reservan concretar la fecha: si no es en la próxima semana, será en los primeros días de mayo, aseguran las fuentes consultadas.

Puig recibió por primera vez a Mazón como presidente del PPCV el 27 de diciembre de 2021, cinco meses después de asumir el cargo. El contexto entonces era de pandemia. La urgencia sanitaria y la financiación marcaron la cita. En esos puntos hubo un clima propicio, si bien el entonces presidente de la Diputación de Alicante dibujó un panorama de «colapso» de la gestión del Botànic.

Mazón y Morant están obligados ahora a buscar puntos de encuentro sobre la agenda valenciana, aunque no se antoja sencillo ni siquiera en la financiación, en la que hay coincidencia en la situación de maltrato de la C. Valenciana. Pero como representante del Gobierno, la secretaria general del PSPV ha de defender las medidas desarrolladas estos últimos años por Sánchez, aunque no haya promulgado una reforma del sistema de reparto de fondos.

El encuentro vendrá marcado por las leyes de PP y Vox. No parece casual que esta batería legislativa, de alto contenido ideológico y enmarcada en el acuerdo de 50 puntos entre los socios, llegue en el primer año de mandato y con una tramitación que los partidos en el poder intentan que sea rápida. Mazón, que a diferencia de otros presidentes del PP ha encontrado en Vicente Barrera una contraparte de fácil entendimiento, parece decidido a no estar mucho tiempo en el fango y esperar a que los tres años que quedan (si no hay adelanto electoral) relativicen la fiebre actual.

El reto para Morant es ofrecer puertas abiertas al encuentro en los grandes temas, pero aparecer al tiempo como la cabeza visible del rechazo a la enmienda total al Botànic planteada por el actual Consell. La clave para ella de los próximos meses será si podrá estar presente en primera línea en el escenario diario de la Comunitat Valenciana a pesar de sus obligaciones en el Ejecutivo.

