El aviso de Morant hace dos meses: "Presidente, eres el objetivo porque no nos quieren en el Gobierno"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, parece que anticipó por lo que estaba pasando el presidente del Gobierno hace unas semanas, durante el Congreso Extraordinario de Benicàssim en que fue escogida: "Para recorrer este camino no hay mejor ejemplo que tu fortaleza, tu ejemplo de dignidad ante tanta ignominia, mentira, odio que tienes que soportar cada día, presidente", dijo Morant en presencia de Pedro Sánchez, durante su intervención del día 24 de marzo. Sus palabras cobran sentido después del amago de dimisión de Sánchez, que ha paralizado la actualidad política en España.

"Una ola reaccionaria"

"Lo vemos todos los días. La forma en que la derecha y la ultraderecha aprovechan y exprimen todas las herramientas democráticas para bloquear todos los avances de los derechos que impulsamos los progresistas. Y tambien lo vemos en la manera en que las derechas mueven todas las palancas de manera desesperada intentando tumbar el gobierno mas digno en la historia de nuestro país", señaló Morant entonces, en un vídeo que ha colgado esta mañana en sus redes sociales con el mensaje: "Hace un mes de estas palabras. Hoy cobran más sentido que nunca. Todo nuestro apoyo, presidente", ha añadido al mensaje.

En aquel discurso, además, la secretaria general socialista señalaba: "Esta es una ola reaccionaria que viene de Trump y Milei, que tiene contagiada a la derecha de nuestro país; esa ola es la que todos los días golpea sobre nuestro presidente. Desde que gobiernas hemos visto ese ataque constante que personalizan en tu persona. Te deshumanizan, te convierten en el objetivo a batir. No nos equivoquemos. No atacan a Pedro, no atacan al presidente del Gobierno, atacan al secretario general de los socialistas en España porque no nos quieren en el Gobierno". Y concluyó: "Presidente, igual que no estamos solos, que siempre te tenemos aquí, hoy te decimos que no estas solo, presidente".