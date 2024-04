Morant se muestra "enfadada": "No pueden ganar los malos"

A Diana Morant, ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, se le quedó el miércoles por la tarde un "sabor amargo" en la boca al leer la carta de Pedro Sánchez, "de angustia", "de enfado". Son las sensaciones que ha trasladado este jueves, un "enfado" ante la situación porque, ha señalado, "no pueden ganar los malos". ¿Y quiénes son los malos? "En democracia los malos son precisamente los que atacan la democracia con barro, mentiras y una política ultraderechista de acoso al Gobierno".

Morant ha vuelto a mostrar el apoyo de los socialistas valencianos al actual presidente del Gobierno porque, ha indicado, es quien “representa el voto y el sufragio universal de los ciudadanos de nuestro país”. Es por ello que ha invitado a la ciudadanía a “hacer una reflexión interna” y ha señalado que “esta batalla no la pueden ganar los malos que persiguen la democracia”. "Tenemos un Gobierno que plantea políticas para seguir avanzando frente a una alternativa que todavía no ha asumido que no gobierna y que es capaz de hacer cualquier cosa para conquistar el poder que no le ha conseguido en las urnas” , ha señalado.

En este sentido, la dirigente socialista ha acusado a la derecha “contagiada por la ola de extremaderecha, de utilizar palancas de presión para intentar tumbar a un gobierno que no ha podido hacer más por mejorar la vida de los ciudadanos” y ha invitado a Feijóo a “preguntarse si efectivamente no tiene ningún tipo de proyecto para este país más que el barro y la mentira, y que ahora judicializa la mentira y el bulo”. “Feijóo quiere seguir estas tácticas para socavar la democracia”, ha subrayado.

Asimismo, Morant ha considerado que es "una persecución a través de una denuncia plagada de falsedades y un instrumento político como es Manos Limpias, que siempre ha sido utilizado por parte del Partido Popular y la extrema derecha”. De hecho, ha señalado directamente al líder del PP de quien ha dicho "se presentó como un dirigente moderado y ha pasado a ser la muleta necesaria de la extrema derecha en nuestro país para entrar en los gobiernos" así como a "ser el discípulo de Trump, de Bolsonaro y de Millei en nuestro país".

"No es nada de fiscalización ni de a la mujer del presidente ni del presidente por la acción del gobierno", ha remarcado la dirigente socialista quien ha señalado que este gobierno "no ha podido hacer más ni mejor por la vida de los ciudadanos y quizás hay gente que lo que no quiere es que haya un presidente socialista haciendo avanzar la sociedad española y eso es a por lo que van; pero sobre todo, ya no es que vayan a por un presidente socialista, van a por la democracia", ha sentenciado.