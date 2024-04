"Nuestros institutos se caen a trozos y pegamos las mesas a la pizarra porque no cabemos"

Centenares de alumnos y alumnas salieron a la calle a protestar este jueves convocados por el Sindicato de Estudiantes en València, Alicante y Elx bajo el lema "no a la destrucció de l'educación pública". Los jóvenes protestaron por los recortes aplicados por Conselleria en la construcción de centros educativos, o en contra de la nueva "ley de libertad educativa" que consideran que arrincona al valenciano.

"La educación pública está en ruinas", fue una de las consignas que lanzó el estudiantado en la protesta en la plaza de la Reina de València. Una consigna acompañada de muchos testimonios de chavales allí presentes:

"Nuestro instituto se está cayendo a trozos, literalmente. Hace poco una parte del techo de una clase se cayó por la lluvia, las escaleras se han llegado a romper... Además me he quedado sin plaza en Bachillerato porque no hay aulas suficientes", lamenta una joven.

"En mi instituto había 450 estudiantes pese a que solo tenía cabida para 275. No teníamos biblioteca porque la usábamos como aula, la cafetería también se reconvirtió en aula, y la sala de profesores. Éramos montones de gente en cada clase, con mesas pegadas hasta a la pizarra", denuncia una estudiante.

Estudiantes protestan en València contra los recortes en Educación. / Germán Caballero

Fachadas cayéndose

"La fachada del IES Benlliure se está cayendo, y si siguen recortando no me lo quiero imaginar. Hay algunas paredes rotas de las que salen plantas en el aula", reivindica un alumno. "Antes pensaba que esto era cosa de un instituto, pero ahora veo que no. En Campanar el centro lleva 50 años sin reformarse y las condiciones son lamentables", cuenta otra chica.

Pau, que estudia una FP de Informática en el IES Serpis, se queja de que han pasado todo un trimestre sin tutor ni algunos profesores. "Ahora tenemos que dar tres trimestres en dos, cuando las asignaturas ya son muy difíciles. Mañana tenemos un examen y seguramente lo vaya a suspender", denuncia. En el colegio del barrio al que va su hermano hay un agujero enorme en el techo del gimnasio, por el que entra agua cuando llueve.

En el IES 26 Misericordia los baños se caen a cachos y el piso 3 "es un peligro". "En mi clase tenemos una puerta rota desde noviembre y cada vez meten a más gente. Somos 32 en un aula enana donde casi no caben las mesas. Solo queremos estudiar dignamente", denuncian varios alumnos y alumnas del centro.

Estudiantes protestan en València contra los recortes en Educación. / Germán Caballero

Respuesta en la calle

El objetivo del Sindicato de Estudiantes era dar "una respuesta en la calle a las últimas políticas del Consell de PP y Vox" . Han convocado una nueva movilización este sábado a las 18 horas en la plaza de San Agustín y han anunciado que van a apoyar la huelga general de Educación que los sindicatos han convocado para el próximo día 23 de mayo.

Los recortes presupuestarios en algunos ámbitos son otro campo de batalla que ha alimentado las movilizaciones. El primero que denuncian es el aplicado al Plan Edificant, de construcción de colegios e institutos públicos. Según los presupuestos de la Generalitat, Educación recorta esta partida en 120 millones de euros, un 40 % menos que el año pasado, lo que deja decenas de obras en el aire.

Los estudiantes concentrados también han cargado contra la nueva ley de "libertad educativa" de PP y Vox, que recupera el distrito único escolar para dar "libertad a las familias para poder elegir el centro que quieran". Para el sindicato, tras esta ley hay una voluntad de beneficiar a la enseñanza privada y concertada en detrimento de la escuela pública.

El "arrinconamiento del valenciano" en la educación es otra de las denuncias de los estudiantes, ya que según ellos la decisión de que las familias puedan votar la lengua mayoritaria de los centros perjudicará a esta lengua y al "derecho de los niños y niñas a estudiar en valenciano". "Las lenguas no deberían de servir para confrontar ni ser motivo de lucha", reivindicó una estudiante.