PSPV y Compromís piden a Sánchez "resistir" y ponen de ejemplo a Oltra y Puig

La escena ha sido casual, coincidencia de un acto ya previamente programado de homenaje a Guillem Agulló por el 25 d'Abril, día de las Corts; pero la imagen de los dos síndics de PSPV y Compromís escoltados por la mayoría de los diputados que componen ambos grupos en la cámara autonómica ha reforzado las palabras de José Muñoz y Joan Baldoví sobre la situación de Pedro Sánchez, a quien le han hecho un llamamiento a "resistir" frente al "acoso" que, han asegurado, está sufriendo en forma de "guerra sucia" a través de la investigación a su mujer.

El homenaje a Guillem Agulló, con pancartas de 'Ni oblit ni perdó' y fotografías del joven asesinado en 1993, ha quedado marcado por las preguntas sobre la situación del presidente del Gobierno.

Críticas al PP por el premio Guillem Agulló

Antes, no obstante, han criticado que el PP se haya "arrodillado" a los mandatos de la "extrema derecha" para no dar un premio, que se debería haber entregado este jueves, que se "venía dando en los últimos años con total normalidad" y que galardonaba a quienes "luchan contra los delitos de odio".

Y casi como una continuación, entre condenas a los "ataques personales y familiares" que, han asegurado los dos portavoces, está viviendo el presidente del Gobierno; ambos dirigentes han pedido que continúe porque "la democracia vale la pena". Lo ha dicho primero Baldoví, frase que ha secundado minutos después Muñoz, a su lado: "Es lenta, pero siempre vale la pena". El síndic socialista ha asegurado que, de hecho, la democracia española se encuentra en un "momento estructural" mientras el valencianista ha llamado a una "regeneración de la justicia y de las formas de hacer política".

Los diputados de PSPV y Compromís acuden a las Corts por el 25 d'Abril. / M.A. Montesinos

Ambos, de hecho, han tirado de ejemplos en sus propias filas para señalar esa "guerra sucia" y mientras Baldoví ha citado los casos de Mónica Oltra, Miquel Real o Francesc Gamero, el portavoz socialista (que también ha coincidido en mencionar a la exvicepresidenta de la Generalitat) ha agregado al actual embajador de la OCDE y expresident de la Generalitat, Ximo Puig.

"Sufrió una fuerte campaña de deslegitimación en plena campaña, un ataque personal ante el que fuimos a la Fiscalía que nos dio la razón de que el PP estaba detrás", ha indicado Muñoz refiriéndose a los panfletos repartidos contra el exjefe del Consell y entonces candidato a la reelección.

Un antes y un después

Así, para Muñoz, la decisión de Sánchez "marca un antes y un después no solo en la legislatura sino en la democracia española" porque, ha asegurado, "nos pone a todos frente al espejo".

"Es un llamamiento a todos los demócratas", ha asegurado al tiempo que ha calificado la carta como un ejemplo de "valentía, inteligencia política y corazón". "Esperemos que la sociedad española esté a la altura y continúe, es un deseo no solo de los socialistas sino de todos los demócratas", ha sentenciado.

Críticas de PP y Vox

No han opinado lo mismo PP y Vox. Los portavoces de ambas formaciones en las Corts, Miguel Barrachina y José María Llanos, han cargado contra lo que consideran un ejercicio de "irresponsabilidad". "El resto de españoles no tienen el lujo de tomarse cuatro días, es una irresponsabilidad gigante", ha indicado Barrachina quien ha agregado que su problema "no es con la ultraderecha sino con los jueces", y que, por lo tanto, debería "dar explicaciones".

Misma línea la del portavoz voxista quien ha asegurado que Sánchez se está intentando "victimizar" y que su carta para tomarse unos días es una "ofensa al pueblo español". "Si quiere dimitir no necesita cuatro día, se tiene que marchar ya", ha sentenciado.