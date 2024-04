Bernabé cuenta con Sánchez para que el Partido Socialista dé "un paso hacia adelante"

La secretaria de Representación institucional del PSPV y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que el Partido Socialista dará "un paso adelante" a partir del lunes, cuando el presidente Pedro Sánchez confirme su futuro, y ha instado a todos los demócratas a hacer una "reflexión colectiva" sobre los ataques a los políticos y las 'fake news' y sus efectos.

"Vamos a dar un paso adelante", ha expresado Bernabé. "Lo daremos, lo daremos mañana (en el Comité Federal del PSOE) y lo daremos donde haga falta y cada día", ha reiterado la dirigente del PSPV quien ha asegurado que "contamos con Pedro Sánchez" para que "lidere" ese nuevo paso.

Bernabé ha hecho hincapié en que los socialistas están convencidos de que España necesita una "reflexión" porque no se puede "consentir un país que va a una deriva de las 'fake news', los ataques, el todo vale, el nada importa y la deshumanización" de las personas que se dedican a la política. "Este partido no va a parar en su empeño de que esta España y esta sociedad sea mejor", ha subrayado.

Para ello ha llamado a que todos los españoles "lean de verdad esa carta" en la que Sánchez se dirigió a la ciudadanía para anunciar sus días de reflexión: "Invito a que todos pensemos si de verdad merece la pena parar, reflexionar y merecernos una sociedad mejor y donde la convivencia prime por encima de todo".

"No hay democracia si no hay convivencia, y eso hoy está en riesgo", ha advertido en alusión a "la tensión social que se vive porque se está enfangando todo". Además, ha señalado que si alguien considera que no es necesario reflexionar "está poniendo en peligro y en jaque mate la política española".