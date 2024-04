Entre el «basta ya» y el «es lo que hay». Son los alejados extremos en los que se mueven voces veteranas del espectro política valenciana ante el monotema de las últimas horas en España: la posible renuncia de Pedro Sánchez ante la investigación judicial abierta a su mujer, Begoña Gómez. Levante-EMV ha consultado a tres expresidents, un exministro y un exconseller de PSPV, PP y Compromís sobre la fina línea que separa lo político de lo humano.

El expresident Ximo Puig señala a la trascendencia de que haya sido el presidente del Gobierno, precisamente, el que haya lanzado este mensaje, este ‘hasta aquí hemos llegado’. Porque con el presidente de por medio, no se puede mirar a otro lado. «Es como cuando reaccionamos ante una enfermedad. Cuando sale alguien que la padece y tiene celebridad ayuda al resto de enfermos anónimos a tener visibilidad», reflexiona Puig.

En este caso, esa enfermedad sería «el deterioro de la calidad democrática y la deshumanización» que viven muchos políticos. «En el caso de Sánchez ha sido devastador: es la quema de muñecos, es el insulto reiterado. Todos lo hemos padecido cuando hemos estado en el gobierno, pero con él se han saltado todas las barreras, se ha sistematizado entrando en el ámbito personal más próximo».

"Todos lo hemos sufrido"

Desde las antípodas ideológicas, sin embargo, hay quien no percibe que Sánchez haya tenido que soportar un acoso fuera de lo común y por tanto, no ve justificado su periodo de reflexión. Es lo que defiende el también expresident Alberto Fabra (PP): «Todos hemos sufrido lo que ahora denuncia» el presidente del Gobierno y aun así «la responsabilidad institucional está por encima» de la vertiente humana. «Por desgracia los políticos estamos en el foco. No importa que la crítica sea personal o política, es lo que hay, es lo que había y toca asumirla», añade el ahora diputado en el Congreso, que sufrió la reacción a los duros recortes de la gran Recesión.

¿Cuándo se traspasó la difusa línea entre lo político y lo humano? Según Fabra, el rubicón se cruzó con Camps: «Él sufrió el salto entre las responsabilidades políticas y las querellas personales. Y fueron los compañeros de partido de Sánchez», recuerda.

Tras estas declaraciones subyace la desconfianza. Fabra, igual que muchos populares, no se creen las palabras del presidente del Gobierno, «una estrategia para victimizarse», asegura en línea con Mazón y Génova.

El lapso temporal que se ha autoconcedido el líder socialista es lo que hace levantar las orejas a otros dirigentes del PP como José Manuel García Margallo. El exministro y actual eurodiputado sí que da credibilidad a la carta publicada por Sánchez, «escrita en un momento de bajón, en una explosión más sentimental que racional», pero incide en los tiempos. «Si renuncia, renuncia. Pero un capitán de barco no se va al camarote a pensar en plena tormenta. Napoleón no reflexionó en Austerlitz», ilustra.

Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez en un acto electoral de las pasadas elecciones. / José Luis Roca

El veterano dirigente no comulga tampoco con la declaración de amor del presidente. «Yo sería incapaz de decir en una carta que estoy enamorado. Soy muy pudoroso», confiesa.

En esa línea, Margallo lamenta que un tema personal se «colectivice» por parte de Sánchez, algo que «hace un daño reputacional inmenso» a España. Ese intento de un líder por asimilarse a un país entero le sirve al popular para trazar un paralelismo con Trump: «Ambos usan el argumento de la persecución de manera similar. Yo soy el progreso y represento a todos y frente a mí la reacción, que quiere eliminarme». Puig, sin embargo, lo ve al revés, y señala que Sánchez es víctima de la «dinámica trumpista» de la «descalificación personal que se vive en España» y que tacha de «inadmisible».

Por su parte, el expresident Joan Lerma abundó en la dimensión humana del cargo, frecuentemente orillada por la marejada partidista. «En política se pueden resistir las críticas a la gestión y al proyecto, pero cuando afectan a la familia es más difícil de resistir», señala sobre la situación que ha descrito en su carta Pedro Sánchez. «En este caso concreto todo son ataques personales en lo que la humanidad del personaje ha desaparecido, y fuerzan a tener que desmentir noticias que son falsas y que se sabe que son falsas, es normal que uno tenga la tentación de dejarlo todo», añade.

Más que al presidente, otro veterano como Rafa Climent, conseller de Economía con Compromís, mira a sus oponentes. «Ni en la política ni en la vida vale todo». «Hay que entender la política como servicio público. Desde el momento en que la gente lo entiende como un modus viviendi y no como algo vocacional para mejorar la vida de la gente, se rompen las reglas. De un tiempo a esta parte, se ha judicializado demasiado la política. Cuando la derecha no gobierna intenta hacer lo que está en sus manos, traspasando los valores éticos, para poder estar en el Gobierno», señala Climent, que cita los casos de Mónica Oltra, Enric Nomdedéu y otros cargos de Compromís que han sufrido procesos con alto coste personal.

