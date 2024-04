Acció Cultural rinde homenaje a Estellés, "el poeta comprometido"

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha rendido homenaje este sábado al poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, en el marco de la jornada reivindicativa del 25 d'abril y del centenario del nacimiento del autor natural de Burjassot (Valencia), del que ha destacado su "compromiso cívico por el país": "A través de él hemos conocido la lengua que nos negaron".

La entidad ha celebrado el acto 'País Valencià, la mirada d'Estellés' en el Teatro Olympia de València, que ha contado con un debate con la participación de la presidenta del Consell Valencià de Cultura (CVC), Dolors Pedrós; la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe; y la comisaria del Año Estellés, la poeta Àngels Gregori. También han asistido representantes de más de un centenar de entidades y ayuntamientos, además de la familia de Estellés y la del joven antifascista Guillem Agulló.

Previamente, ha tenido lugar otra mesa con las intervenciones de la consellera de la Presidencia del Govern de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà; la presidenta de la Federació Socialista de Mallorca y diputada en el Parlament balear, Patricia Gómez, y la diputada de Compromís-Sumar en el Congreso, Àgueda Micó.

El poeta de las grandes emociones

Por un lado, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe, ha subrayado que Estellés es un "gran poeta" que se puede conmemorar tanto desde la parte académica como "hasta la gente que no se ha acercado a la poesía". "Puedes ir a escuelas, universidades o a las calles, que siempre vas a encontrar a un Estellés para cada cosa", ha destacado, al tiempo que ha calificado al autor de Burjassot como un "poeta de las grandes emociones, como el amor, la rabia o la vida".

En este línea, ha puesto en valor el "enfoque cotidiano" de sus obras, así como su "proximidad" en cuestiones como la geografía, o también su lenguaje "lejos de la sofisticación formal" y su tradición poética. Pese a ello, ha advertido que todas estas características "no quieren decir que haya una merma en la calidad" en su producción, que es "extraordinaria". "Es difícil que parezca tan fácil", ha apuntado.

Además, ha pedido no olvidar su "popularidad" y "relevancia" por el "compromiso cívico" que adquirió por "el país que tenía en la cabeza". Para ello, ha fijado dos "retos": trasladar su "enorme popularidad al resto de los Països Catalans y al mundo" y traducir sus obras "mucho más" para que "no solo nosotros disfrutemos de su poesía".

"Canto a las injusticias y a las penas"

En este punto, la presidenta del Consell Valencià de Cultura (CVC), Dolors Pedrós, ha resaltado que la producción literaria de Estellés es un "canto a las injusticias y las penas" mediante obras que "hablan de la guerra, el franquismo o las derrotas", todo ello con un lenguaje "tan grandísimo" pero a la vez con "sencillez", algo que lo hace "mucho más grande". "Cuenta su historia a través de la poesía", ha señalado.

"A través de Estellés hemos conocido esa lengua que nos negaron", ha resaltado Pedrós, que ha apostado por continuar su legado para que llegue a "cada rincón del país", a la vez que ha cargado contra los "partidos del gobierno" de la Generalitat que "quieren no celebrar" el centenario del nacimiento del poeta. "No callarán a Estellés, porque somos muchos más de los que quieren y dicen", ha insistido.

Acto "Pais Valencià, mirada d' Estellés", organizado Acció Cultural del Pais Valencià. / EP

De su lado, la comisaria del Año Estellés, la poeta Àngels Gregori, ha puesto de relieve el dominio de las formas poéticas y la "ejemplar perspectiva para enfrentarse a la realidad" del autor, lo que le otorgó una atención y una pulsión lírica "inédita hasta el momento". "Ni es bélica ni conflictiva, sino de una belleza extraordinaria que refleja las contradicciones", ha expuesto.

Enfrentarse a "los tiempos oscuros"

Precisamente, ha considerado que a la sociedad actual "nos hace mucha falta" aprender esta perspectiva "bellísima" para enfrentarse a los "tiempos oscuros". "Ante el odio, amor; ante la hostilidad, perseverancia. Pase lo que pase, tenemos la fuerza de las palabras, hay quien tiene palabras a la fuerza", ha argumentado Gregori, que ha defendido al mismo tiempo el derecho a "reivindicar la alegría" y ha pedido "huir del lenguaje bélico" que hay en la actualidad, "ahora instalado en el discurso de la cultura".

Por su parte, la presidenta de Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver, ha subrayado que este acto ha consistido en un homenaje al poeta al que, "una vez más, tratan de silenciar desde las instituciones" como la Generalitat Valenciana, en manos del PP y Vox. "Estellés nos interpela continuamente y está más vivo que nunca en este centenario", ha destacado.

Frente a ello, ha cargado contra los gobiernos de "extrema derecha" que han dedicado "cero euros" a esta conmemoración, a quienes ha interpelado: "No debían saber que hace años que se viene celebrando y que son miles las personas que rompen fronteras año tras año. No debían saber el inmenso mural que es el País Valencià, somos generaciones las que hemos leído el 'Llibre de les Meravelles' que nos interpela aunque no lo hayas leído".

Con estas acciones, Oliver ha considerado que estos gobiernos "solo demuestran que desconocen" que la Comunitat Valenciana es "un país lleno de entidades", por lo que en "cada municipio" se puede encontrar un grupo de personas que no desfallece de construir un País Valencià de futuro".

"Un pueblo al que no han podido silenciar ni eliminar"

Por otro lado, la presidenta de Acció Cultural del País Valencià ha alentado a tomar conciencia de que la jornada reivindicativa del 25 d'abril consiste en "saber que somos un pueblo al que no han podido silenciar ni eliminar, pese a todos sus intentos", y ha subrayado que precisamente es la sociedad civil y determinadas instituciones las que están celebrado el cententario de Estellés.

En este contexto, Oliver ha censurado el "desgobierno" de la Generalitat y sus pretensiones de ir "más allá", al tiempo que ha cargado contra las "infames" proposiciones de ley impulsadas por el PP y Vox, formaciones a las que ha acusado de pretender conseguir una "asimilación completa a España" y una "castellanización por la fuerza de la ley", para lo que utilizan "todas las herramientas, también la censura".

Y ha reivindicado que frente a ello "nos han de encontrar a nosotros, plantando cara al fascismo, eliminando las desigualdades sociales y trabajando desde el feminismo en beneficio del conjunto del país". Por todas estas razones, ha avanzado que la manifestación de este sábado será "la primera de muchas" porque ha considerado necesario "denunciar los recortes y la ingominia de las leyes contra la memoria democrática o para controlar los medios de comunicación públicos".

Celebrar el Año Estellés

Finalmente, ha llamado a "no caer en el desánimo, la frustración o la abstención", dado que ha argumentado que estos gobiernos son "un ciclo electoral" y todas estas leyes "podrán cambiarse". Eso sí, ha pedido "pasar a la acción" para combatir esta ofensiva desde "la movilización continua". "Somos más y les venceremos", ha proclamado.

Con esta convocatoria, en el marco de la jornada del 25 d'abril y del centenario del nacimiento de Vicent Andrés Estellés, ACPV ha reivindicado el carácter "más político" del poeta valenciano, cuya palabra se ha escuchado mediante las voces de Francesc Anyó y Borja Puchol, mientras que Andreu Valor ha puesto la nota musical con algunas de las canciones de su disco 'A mamar tots els versos'.

De esta manera, ACPV ha invitado a la sociedad civil a asumir el "compromiso" de celebrar el centenario de Estellés ante "la negativa del gobierno valenciano" de celebrar esta conmemoración "como se merece". "Ahora más que nunca tenemos la necesidad de leerlo y conocerlo", han expresado.