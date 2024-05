Morant pedirá mañana a Mazón que rompa con Vox

La secretaria general de PSPV, Diana Morant, ha asegurado que acude a la reunión con el jefe del Consell, Carlos Mazón, "con ánimo constructivo". Eso sí, reclamará al president que rompa con Vox. Así se ha manifestado hace unos minutos, antes de participar en la manifestación del Primero de Mayo convocada por los sindicatos. "He sido citado por el president y como líder del principal partido de la oposición iré a pedir una cosa por encima de todas: que rompa con la ultraderecha de Vox. Nunca debió entrar en la Generalitat. Mazón fue el primer presidente tras el 28 de mayo que abrió el gobierno a la ultraderecha. Los valencianos no merecemos tener gobernando a la ultraderecha con todas las propuestas retrogradas que está planteado en las Corts. La ultima esa 'desnormalización' del valenciano impuesta por el Consell, no nos lo merecemos", ha insistido. El encuentro de este 2 de mayo será el primero entre Mazón y la ministra de Ciencia, desde que se convirtó hace algo más de un mes en secretaria general del PSPV en el congreso extraordinario celebrado en Benicàssim.

Contra la desinformación

Morant también se ha referido al tema que ha marcado la actualidad política la última semana: el amago de dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El presidente del Gobierno lo que ha planteado es que como sociedad tenemos que ver cómo cuidamos mejor nuestra democracia. Somos más los que creemos en una democracia saludable, con respeto, que dé legitimidad a los gobiernos". "Hoy parece imposible, pero es posible esa alternativa. No podemos volver a poner el foco en la víctima de quien ataca a la democracia a través de los bulos y la desinformación. Volvemos a equivocarnos. El foco está en los que acosan y debilitan a la democracia a traves del fango y el ruido".

Balance del mercado de trabajo

Por otro lado, la ministra de Ciencia, en el contexto del Primero de Mayo, ha celebrado la buena marcha del mercado laboral español. "Es un día de balance: hay más personas trabajando que nunca en la historia, más mujeres trabajando que nunca, la temporalidad está en mínimos históricos, con trabajos más estables, hemos aumentado el salario mínimo interprofesional y con eso el salario medio, y estamos cambiando la forma en que el mercado laboral se comporta, con ese aumento de trabajos de alta cualificación", ha señalado.

Además, ha puesto en valor que se ha revertido la fuga de cerebros, gracias a ese incremento de empleos cualificados. "Uno de cada cinco nuevos empleos se dan en ciencia, tecnología e innovación; y 4 de cada 10 nuevos trabajos en Europa se crean en España. El camino es este: progreso y avanzar a pesar del fango, el ruido y la política que quiere destruir", ha dicho antes de participar en la manifestación.

