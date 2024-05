Evap: «El corredor mediterráneo tiene el objetivo de vertebrar el territorio»

El corredor mediterráneo tiene un valor especial en tanto en cuanto es una infraestructura que conecta a la práctica totalidad de las autonomías del litoral este de España, desde Cataluña a Andalucía, además de ser una vía sustancial de conexión de mercancías, sobre todo, pero también de viajeros, con el continente europeo. Pero además supone romper con una dinámica instalada casi de forma inveterada en este país. Y esano es otra que la concepción radial del Estado, por la que infraestructuras como el tren tienen que pasar obligatoriamente por Madrid. De ahí que, por ejemplo, más de tres décadas después de la llegada del AVE a España, la segunda y la tercera ciudad del país, o sea Barcelona y València, sigan sin tener una conexión directa con alta velocidad.

Este es uno de los mensajes principales que la Asociación de Empresarias y Profesionales de València(Evap) ha incorporado al debate protagonizado por el amplio grupo de expertos que han formado parte del consejo local del primer Foro Económica y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y, concretamente, por Levante-EMV. Dicho consejo, cuyas conclusiones se presentarán el 9 de mayo, está integrado por la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; la rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Esteban Capilla; el secretario general de UGT País Valencià, Ismael Sáez; la secretaria general de CC OO del País Valencià, Ana García Alcolea; el presidente de la CEV y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Salvador Navarro; la presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de València (EVAP), Marta Iranzo; el secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Diego Lorente; la presidenta de la APV, Mar Chao; el expresidente de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de Castellón y catedrático de Computación e IA de la Universitat Jaume I (UJI) con proyectos de digitalización de la gestión portuaria, Francisco Toledo; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez; el presidente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata; la CEO de Transfesa Logistic, Idoia Galindo; el director de Hidrógeno Verde en España y delegado Institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Iban Molina; la directora de Educación y Conocimiento de la FundaciónRepsol, Arantza Hernanz; y la delegada territorial de Red Eléctrica para la Comunitat Valenciana y Murcia, Maite Vela.

Dafo

De las deliberaciones del Consejo de València, el comisionado del Gobierno para el desarrollo del corredor mediterráneo, el valenciano Josep Vicent Boira, ha conformado un Dafo (Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que traza una visión completa, no solo de esta infraestructura, sino también de la movilidad y el transporte en todo el eje mediterráneo español.

La organización de empresarias presidida por Marta Iranzo realizó sus aportaciones a través de Loli Dolz y Lourdes Morales, especialistas en logística de la entidad. En cuanto a las debilidades, EVAP asegura que «es consciente de las principales necesidades logísticas de la provincia: accesos viarios y ferroviarios al puerto de Valencia, accesos viario y ferroviario al puerto de Sagunt, eje ferroviario pasante de València, mejora de la electrificación del corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo, la recuperación de la línea Madrid-Cuenca-Valencia para mercancías, la ZAL del puerto de València, la ampliación y mejora de la terminal logística intermodal de la Font de Sant Lluís, el desarrollo de Parc Sagunt II o la Terminal Norte de contenedores en el puerto de València, entre otras infraestructuras». Asimismo, apunta que las conexiones con los puertos, aeropuertos y los nodos logísticos «no están garantizadas hasta que estén materializadas. Los proyectos incluyen las conexiones, pero con la experiencia del corredor mediterráneo y sus retrasos en la ejecución hablar de garantías sería imprudente».

La autopista A7 es fundamental en el eje mediterráneo / Levante-EMV

La entidad que representa a las empresarias valencianas considera que, «en el escenario actual, los corredores ferroviarios todavía no pueden ofrecer precios competitivos, no pueden absorber los volúmenes de mercancías que se mueven por la carretera ni atender a las necesidades que el consumidor final requiere. Los ecoincentivos no son suficientes».

Inversión

Para Dolz y Morales, en tanto que expertas en la materia, «los grandes polos de inversión necesitan accesos terrestres (tanto viarios como ferroviarios) que faciliten la conectividad y la distribución de las mercancías y materias primas; talento que pueda fortalecer el equipo de profesionales de las compañías y agilidad en las gestiones administrativas, burocráticas y legales para poder ejecutar los planes de empresa a tiempo».

En su opinión, «la falta de agilidad en las gestiones administrativas, burocráticas y legales es un problema transversal en prácticamente toda la actividad económica que se desarrolla en el país. La excesiva lentitud de las gestiones administrativas, la burocracia y el exceso de normativas pueden llegar a ralentizar la evolución de los proyectos empresariales dinámicos e innovadores de las personas emprendedoras. Urge una aceleración de todos estos trámites».

Fortalezas

El capítulo de las fortalezas que observa Evap es amplio. Uno de ellos es el valor de España como puerta de acceso al territorio de la UE, «que no lo posee ningún otro país europeo». En relación con esto, añade que «si la entrada de mercancías al territorio de la UE tiene que tener su prioridad por nuestro país, por nuestra situación estratégica de acceso con terceros países, el corredor del mediterráneo es la pieza clave para cumplir con las exigencias normativas vinculadas principalmente con las nuevas normativas medioambientales que plantea la UE; no hace falta destacar la importancia de la huella de carbono y sus consecuencias en el cambio climático, por ejemplo».

Como ha quedado dicho al inicio, en España, «el corredor mediterráneo tiene el objetivo de articular el desarrollo económico y social del país vertebrando el territorio, ya que apuesta por un modelo circular de las infraestructuras ferroviarias, en lugar del actual radial».

Para Evap, esta infraestructura tiene entre sus méritos «impulsar la competitividad de los territorios que atraviesa influyendo en la generación de nuevos proyectos, ayudando al comercio exterior de los sectores productivos de la zona y generando riqueza y nuevas vías de desarrollo».

Incertidumbre

«La situación actual de incertidumbre global, no solo por datos económicos negativos, sino también por temas geopolíticos, origina un mayor control en el tráfico de mercancías que la opción al ferrocarril no solo simplifica y agiliza, sino que garantiza la seguridad del movimiento de los contenedores que tanto exigen las empresas y que va unida a la reducción de los costos que tan frecuentemente se ven en alza desde la covid-19», apunta antes de añadir que la apuesta por el corredor mediterráneo «es un valor añadido para València porque tiene la oportunidad de dejar de vivir “de espaldas al mar” con los beneficios que genera para la ciudadanía, con la correspondiente calidad de vida que proporciona el Mediterráneo».

En cuanto a las oportunidades de futuro, Evap cita el ecoincentivo a la demanda, los i ncentivos fiscales y «el apoyo especifico para el arranque de nuevos tráficos, incentivándolos, por ejemplo, compensando temporalmente los costes de arranque». También aboga por desarrollar una estrategia de cambio de ancho que asegure la conexión entre la red ibérica y la red UIC para mantenerse conectada con el resto de España. La creacion del corredor mediterraneo abre oportunidades y junto a la nueva red de ancho UIC es esencial para estar en el foco y garantizar la conectividad con Europa».