Los sanitarios valencianos llevan tres meses sin cobrar las horas extra del programa de refuerzo

Tres meses. Este es el tiempo que llevan sin cobrar los médicos y especialistas de la sanidad pública valenciana la asignación correspondiente a las horas extra, realizadas a través del programa de módulos y autoconcierto. Se trata de las horas de refuerzo realizadas, bien en su propio hospital o en uno externo, por las tardes para descongestionar las listas de espera en las consultas a especialistas y quirúrgicas. Unas horas que la conselleria de Sanidad no ha abonado en las nóminas correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, según explica el personal participante en estos módulos, los cuales estiman en 1.500 euros de medios la cantidad pendiente por facultativo. "Es un problema generalizado", explican a Levante-EMV.

Desde el departamento, por el contrario, son conscientes de que existe un problema en el pago de las horas extra, pero aseguran que "se ha producido algún retraso de manera puntual, pero no es algo que haya afectado a los servicios; solo a algunos". Además, afirman que "se va a solventar de manera insistente", pero no han querido entrar a explicar el motivo del retraso en los pagos. Bien es cierto que, a principios del mes de abril, ante la consulta de este periódico, aseguraron que ya estaban "trabajando por resolverlo cuanto antes", al tratarse de un problema informático con la plataforma Nefis. Pero, de momento, no se ha solucionado.

Sin embargo, Rosa Atienzar de CCOO cree que el retraso se debe a la aplicación del nuevo decreto de autoconciertoo -entró en vigor a finales de enero- que "intensifica el control en la realización de los módulos y horas extra, algo que está muy bien, pero que exige una mayor documentación para justificar las horas extra". Entre lo motivos que los departamentos tienen que alegar a la hora de contratar los refuerzos está que las consultas o intervenciones no formen parte de la agenda sanitaria diaria o que el personal adherido al programa no supera las 48 horas de trabajo.

El año pasado pararon algunos servicios

No es la primera vez que hay un retraso en el pago de las horas extra a los médicos. El año pasado, el Botànic adeudaba la cuantía correspondiente a 8.000 cirugías, lo cual provocó la paralización de las cirugías del programa de autoconcierto en el hospital La Fe hasta que se resolviera el pago. Esta vez no se ha paralizado ningún servicio por el momento, aunque los sindicatos alertan de que algunos especialistas podrían dejar de hacer los módulos de refuerzo hasta que la situación esté solventada. Esto se sumaría a la renuncia a participar de algunos especialistas desde la entrada en vigor del nuevo modelo aprobado por Sanidad a finales de enero.

"Supone un problema para el personal, pero también para la asistencia sanitaria", asegura Eva Planas de UGT, quien considera "primordial" el pago de estas horas extra. Considera que es una "obligación" de la administración pagar a sus empleados y empleadas, por lo que no "pueden excusarse en problemas informáticos". Y añade: "Es inconcebible que esto esté ocurriendo".

Por su parte, desde CSIF, no comprenden cómo la implantación de un nuevo aplicativo informático no se ha resuelto "con más celeridad" y esperan que "Conselleria salde su deuda en mayo y que no vuelva a producirse una situación similar de impagos".

