Los migrantes también protestan por los recortes en las EOI: "El español para extranjeros es vital para integrarnos"

El español para extranjeros es la única lengua de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) que siempre se llena. Todos los años hay estudiantes que se quedan fuera por la enorme demanda, y la razón es bien sencilla: es imprescindible para los recién llegados. "Es vital para que nos podamos integrar, hablar con el colegio de mis hijos, con el médico, o alquilar un piso. Yo espero quedarme mucho tiempo en España, y quiero aprender", cuenta Alexandra Stoecklin, francesa afincada en València.

Pese a esto, Educación anunció recientemente que recortará en esta enseñanza el curso que viene, pasando de 23 a 15 grupos en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de la Saïdia, en València. La decisión ha cogido por sorpresa a las docentes y ha indignado a las estudiantes (la mayoría mujeres). "No entendemos que lo recorten, en todo caso habría que poner más grupos porque muchos nos quedamos fuera", reivindica Stoecklin.

El grupo de A1 de la EOI de Saïdia está compuesto por rusas, ucranianas, argelinas, sirios, chinos, coreanos e israelíes. Irina, una de las estudiantes, explica que es la mejor opción y la más barata que tienen. "Una academia privada me costaba casi 2.000 euros al año, la EOI son 120 euros todo el curso, y las clases que me dan son mucho mejores", explica. Katerina coincide, y critica que muchos de los extranjeros que llegan no tienen el dinero para pagarse una academia privada; "queremos aprender español, queremos integrarnos", denuncia.

Extranjeros que estudian español en las EOI y que quieren denuncian que los recortes de conselleria los dejarán sin profesores. / M.A.Montesinos

Escuelas de Adultos

El conseller José Antonio Rovira justificó la "reorganización" de idiomas como el euskera (que pasa de 14 a 1 grupo) o el ruso por la falta de demanda de estudiantes. En el caso del español para extranjeros, asegura que los migrantes podrán acudir a las Escuelas de Personas Adultas (EPA) a aprender el idioma.

Sin embargo, estos centros llevan tiempo denunciando estar saturados y con falta de personal, además, no proporcionan formación por niveles como sí hacen las EOI. "Las EPA dan a la gente una alfabetización muy básica, pero no están capacitadas para enseñar un idioma ni para dar una titulación como se hace aquí", explica Begoña Sáez, docente de español para extranjeros.

"Muchos franceses quieren venir a València por la calidad de vida y la seguridad, y es vital aprender español. Debería haber más clases, porque yo el primer año me quedé fuera y tuve que pagar 200 euros al mes en una academia privada", cuenta Alexandra. Añade que "la calidad de la enseñanza era peor porque al final la enseñanza privada solo es un negocio, aquí están mucho más encima de los alumnos y siento que aprendo mucho más", reivindica.

Pese a todo, Alexandra reconoce que tiene suerte. "Yo trabajo a distancia con muchos clientes franceses, pero para un extranjero sin recursos que necesita encontrar trabajo son vitales las EOI. Pocos pueden pagar los 200 euros al mes que puede costar una academia", explica. En su opinión "es como si el Gobierno no quisiera que nos integráramos para vivir aquí".

Ratios elevadas

Sáez denuncia que llevan muchos años reclamando mejores ratios y más grupos de español para extranjeros, ya que no dan a basto para cubrir la demanda. También piden rebajar las ratios, ya que actualmente atienden a 35 estudiantes por clase. "Es demasiada gente, sobre todo si tienes que escuchar hablar a todos y atenderlos. No se puede hacer correctamente", denuncia Sáez.

Las nacionalidades oscilan según el punto de la Comunitat Valenciana en el que nos encontremos. Los ucranianos y rusos son mayoría en todo el territorio, pero en zonas como Gandía hay asentamientos de búlgaros o de rumanos en Castellón, lo que se traslada a las EOI. En Valencia son comunes los chinos y coreanos.

Para Sáez, es muy importante contar con docentes especialistas para estas clases por la diferencia generacional y cultural de los estudiantes. "Con los años te das cuenta de que, por cultura, o por tipo de escritura, un francés puede tener dificultades en un área que un chino no, y viceversa. Es importante adaptarse a cada uno. También es complicado dar clase porque no hay una lengua común, tienes que hacerte entender todo el rato en español", explica. "Lo que queremos decir es que hacen falta profesionales en la materia, y aunque las oenegés tienen voluntarios que dan clase con toda su buena intención, no es lo mismo que aprender con una docente profesional", reivindica Sáez.

La Inspeción detectó clases con tres alumnos en Alemán, Chino y Árabe El conseller Rovira asegura que no se perderán clases el curso que viene, sino que habrá una "optimización" de recursos. Y lo dice con datos que lo respaldan. Según ha podido saber este periódico, en una de las visitas de la Inspección Educativa en una EOI de Alicante se pudo comprobar que idiomas como el Árabe solo tenían dos alumnos por clase, 7 en dos clases de Alemán, 3 en Chino o un máximo de 5 estudiantes de Euskera. Es esta información la que impulsó al conseller a reducir grupos en estos idiomas minoritarios. Desde Conselleria insisten en todo momento en que no se recorta en docencia, esta se mantiene, pero más concentrada en pocos grupos para hacer la enseñanza más eficiente.

Para la docente, las Escuelas Oficiales de Idiomas deberían ser un servicio público a cuidar, en lugar de reducir grupos. "Cuando vas a otros países te das cuenta de la maravilla que tenemos en España con estos centros y las posibilidades que tenemos de aprender idiomas. Para una cosa en la que destacamos, no la deberíamos esquilmar", apunta.

