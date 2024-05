El TSJCV falla otra vez a favor de los Adell Bover y les exime de devolver 48.000 € en ayudas

Otras dos sentencias de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estiman el recurso presentado por la empresa Canal Maestrat SL y fallan a favor de la mercantil que no tendrá que devolver el importe de dos subvenciones de la Consellería de Educación. Las cantidades ascienden a casi 48.000 euros: 44.188,68 euros para Radio La Vall d’Uixó y los restantes casi 3.797,31 euros para la web de esta emisora. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, explica que Canal Maestrat alegó que el procedimiento por el que la Generalitat podía pedir el reintegro de la subvención a las arcas públicas había caducado, porque la resolución se dictó pasados los primeros 12 meses.

Un criterio con el que coinciden los tres magistrados de la sección cuarta de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV. La clave está en las fechas. La Conselleria de Educación inició «el procedimiento de reintegro a Canal Maestrat el día 7 de noviembre de 2019», por lo «que el cómputo de 12 meses establecido por la ley para resolver y notificar se inició en dicha fecha, finalizando el día 6 de noviembre de 2020». Un plazo para el que cabría añadir «los 79 días en que estuvieron suspendidos los plazos» por la pandemia por lo que «el díes ad quem hemos de situarlo el 24 de enero de 2021, de modo que la resolución (y notificación electrónica) el 26 de febrero de 2021» para reclamar los casi 48.000 euros «llegó una vez sobrepasado el plazo máximo – 12 meses- para resolver y notificar», según recogen ambos fallos.

Además, desde la empresa señalan que tampoco se daban las causas para el reintegro de los casi 48.000 euros concedidos por la Conselleria de Educación. Es decir, «que no había incumplimiento del objeto del proyecto subvencionado ni una justificación insuficiente». Además, añaden, que «es público y notorio que siempre han realizado los contenidos de proximidad íntegramente en valenciano por razones mercantiles y culturales al tratarse de demarcaciones valenciano parlantes».

Desde Canal Maestrat concluyen que «las sanciones inicialmente impuestas y ejecutadas por la administración competente fueron el detonante de que Canal Maestrat con una historia consolidada en el mundo de la comunicación audiovisual tuviera que presentar en su día concurso voluntario de acreedores por la situación de insolvencia generada y que llevó a que la empresa tuviera que ser disuelta y liquidada en sede mercantil». La sala ha confirmado la caducidad de los plazos y entiende que por tanto no se ajusta a derecho la resolución administrativa que pedía a la empresa devolver el dinero, pero no entra en la cuestión de fondo sobre la corrección jurídica o no de esta decisión.