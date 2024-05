Familias y sindicatos denuncian que no les han dejado votar el distrito único en el Consejo Escolar de València

Familias y sindicatos educativos denuncian "la falta de democracia" en el Consejo Escolar de València, al no permitirles votar sobre el distrito único. Así lo han reivindicado este martes en un comunicado conjunto; "no tiene sentido que nos citen para supuestamente escuchar nuestra opinión para que luego no nos dejen darla", se queja la Federación de Ampas de Valencia (Fampa).

El Consejo Escolar es un órgano que sirve para que la administración escuche la opinión de familias, alumnado, profesores, sindicatos y otras personas implicadas en el mundo educativo. Se forma en todos los municipios grandes y comarcas. Aunque no es vinculante, todas las decisiones importantes de Conselleria deben pasar por ahí para tener en cuenta el sentir de la comunidad educativa.

El presidente del Consejo Escolar tiene la mayoría en las votaciones, que se producen siempre si una mayoría de la comunidad educativa lo pide. Lo que critican familias y sindicatos es que esta vez se les haya negado la posibilidad de dar su opinión, sobre todo cuando otros consejos escolares, como el de Vila-Real, por ejemplo, sí han podido votar en contra del distrito único.

Jóvenes estudiante en un instituto de València. / Germán Caballero

Fampa Valencia, CC OO y Stepv han pedido ahora una reunión extraordinaria del Consejo para poder votar sobre el distrito único escolar. Se trata de una de las reuniones más tardías jamás celebradas, ya que se suele hacer antes de la matriculación en los centros escolares, que este año se ha retrasado dos meses por la elaboración de una nueva ley educativa.

"Conselleria no habla de votación"

Fuentes del ayuntamiento de València explican que se limitaron a seguir la normativa ya que "Conselleria no habla de votación, por tanto, no era necesaria la misma". Añaden que "el equipo de gobierno del Ayuntamiento de València siempre ha considerado el distrito único como la mejor herramienta para garantizar a las familias la libertad de elección de centro educativo en la ciudad".

Los afectados han criticado que "a pesar del debate y de las reiteradas peticiones de cumplir con la normativa y votar el punto, la Presidenta se ha negado aduciendo que pasarán a la Dirección Territorial todas las opiniones para que establezca aquello que considere".

Un joven estudiando en un instituto de València. / Germán Caballero

Por parte de FAMPA-València, STEPV y FECCOO-PV se insistió en que la opinión del Consejo es "la opinión del conjunto de miembros" y que, "en caso de que no haya consenso, hay que proceder a la votación, tal y como se ha hecho siempre y en todas las materias". Las tres entidades califican de "ataque a la democracia del CEM" que se haya impedido votar las propuestas.

Distrito único y recortes

Las tres entidades recuerdan que según un estudio de la Universitat de València el distrito único "lo que hace es favorecer la segregación del alumnado, bajo la falsa premisa de libertad de elección de centro por parte de las familias". En los años en que estuvo vigente el distrito único, explican, los resultados demuestran que "se potenció la red concertada en detrimento de la pública. Más todavía si tenemos en cuenta que se añadieron recortes en los servicios públicos y que se paralizó la construcción de centros por parte de la Consellería del momento".