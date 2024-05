El Consell airea las deudas del Gobierno con la C. Valenciana para atajar la polémica por la ley de concordia

El Consell no quiso entrar ayer a responder a las advertencias del Gobierno central sobre la ley de concordia de PP y Vox presentada en tres autonomías, entre ellas la C. Valenciana. Tras la polémica generada en torno a estas normas, espoleada por el informe de los relatores de la ONU en el que cuestionan que las leyes puede ir contra los derechos humanos y continuada con el aviso de Moncloa a las Corts para que actúe en base a esas conclusiones y modifique el texto, el Ejecutivo autonómico optó por no enzarzarse en reproches directos y contratacó por el flanco de los agravios, tratando de desplazar el foco a las cuentas pendientes de Moncloa con los valencianos. Solo con la deuda acumulada por la dependencia y el maltrato del sistema de financiación solo este año, unos 4.000 millones.

«Que se dediquen a lo que de verdad importa» fue el mensaje fuerza lanzado ayer desde el Consell. Lo repitieron casi de forma idéntica el president Carlos Mazón y la vicepresidenta segunda, Susana Camarero. Uno y otro rechazaron la ofensiva de Moncloa y la vincularon con una maniobra de distracción ante la compleja legislatura en el Congreso.

«Lo que hemos visto estos últimos días es una estrategia del Gobierno para hacer oposición a las comunidades autónomas en vez de ocuparse de lo importante. Les viene bien despistar y no ocuparse de los problemas reales del día a día.En el caso valenciano, de la financiación autonómica, de la deuda de 3.000 millones por la dependencia o de la vivienda», argumentó Camarero.

«Relatos para llamarnos fachas»

En una línea muy similar, el jefe del Consell pidió al Ejecutivo central «que se dedique a las cosas de verdad» y que, por ejemplo, «cumpla con la ley de dependencia» y «fije los fondos que lleva años sin fijar» en vez de «buscar cartas, relatos y montar patines para ver si nos llama fachas a los demás». «Es lo que espero del Gobierno, que cumpla», añadió.

Mazón y Camarero, las dos voces con más autoridad dentro del Ejecutivo de PP y Vox, dieron así la vuelta al argumento que venía utilizando Moncloa contra el president, a quien acusan de «victimizarse» escudándose en ese maltrato del Gobierno a la C. Valenciana en lugar de implementar sus políticas.

La puesta en escena la completó la consellera de Hacienda,Ruth Merino, quien se reunió ayer con su homólogo del gobierno murciano, Luis Alberto Marín, para abordar la similar situación financiera de ambos territorios dentro del actual modelo de reparto. La dirigente valenciana aprovechó el encuentro para actualizar la factura del maltrato. Según expuso, mil millones menos de los que le corresponden a la autonomía solo en lo que va de 2024 como resultado de la infrafinanciación crónica y de no haber actualizado las entregas a cuenta por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Esto último supone 90 millones menos al mes en ingresos.

La consellera acusó al Gobierno de «falta de altura de miras» y de no tener «voluntad política» para solucionar estos problemas en el reparto de fondos, lo que según dijo «rompe el principio de igualdad entre españoles» y evidencia el «desprecio» del Ejecutivo hacia la autonomía.

