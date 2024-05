Europa y el cambio climático

Celebramos el día de Europa y en unas semanas elecciones al parlamento europeo. España no se entiende sin Europa, y viceversa. La entrada en la Comunidad Económica Europea de entonces fue un hecho determinante para nuestra historia reciente. Junto a la Transición, el más importante. La Unión Europea ha orientado la política ambiental con acierto en las últimas décadas. Si España no fuera miembro de la Unión, el estado de nuestro medioambiente sería, sin lugar a duchas, mucho peor. Y no es mejor porque nos cuesta asumir y cumplir las políticas europeas de sostenibilidad.

Desde que comenzó este siglo Europa ha fijado su atención de forma preferente en la lucha contra el cambio climático. Y se ha convertido en la región mundial que más esfuerzos está realizando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para cambiar el modelo energético, para variar pautas de producción económica, para modificar los medios de transporte y para planificar los territorios teniendo en cuenta el cambio climático, entre otras acciones.

Otra cuestión es que el proceso de cambio climático actual es un proceso global y los esfuerzos europeos en esta cuestión no se están notando. Pero lo importante es el mensaje que Europa muestra al resto de los países avanzados, los que más contaminan: es posible el desarrollo económico sin combustibles fósiles. Es posible luchar contra el cambio climático sin una alteración importante en los niveles de vida. Tenemos que cumplir ahora dos objetivos ambiciosos: en 2023 nuestras emisiones deben ser el 55% respecto al año 1990; y en 2050 debemos alcanzar la neutralidad de carbono, esto es, una economía descarbonizada. Es un cambio muy trascendente, radical en algunos sectores, pero imprescindible y sin vuelta atrás. Para ello se han arbitrado ayudas económicas que irán a más en los próximos años. Es necesario que sea así. Es fundamental que Europa lidere la lucha mundial contra el cambio climático. ¿Qué sería de España en esta, y en tantas cuestiones, si no estuviésemos integrados en la Unión Europea? Pueden imaginárselo.