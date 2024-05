Iniciativa se conjura entre la absolución a Oltra y la renovación de Compromís

Iniciativa del Poble Valencià tenía previsto celebrar su asamblea general el 24 de febrero. Sin embargo, el incendio en el edificio de Campanar obligó a aplazarlo hasta este sábado, casi tres meses después. Y eso en política es un mundo, también para uno de los partidos que integra Compromís que ha visto que en estos 77 días, entre otras cosas, un juez ha absuelto a quien ha sido su principal figura, Mònica Oltra, así como a su exportavoz, Miquel Real; la coalición valencianista ha firmado un nuevo pacto electoral con Sumar, PP y Vox han presentado cinco leyes que suponen una enmienda total al Botànic y ha habido un amago de dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Casi nada.

"Sabíamos que el informe de los portavoces quedaría obsoleto en cuestión de semanas y nada más lejos de la realidad", admiten los dos máximos representantes de Iniciativa, Alberto Ibáñez y Aitana Mas en el texto reformulado que presentarán este sábado en la asamblea. Esa sucesión de hechos marca la cita de este sábado, un acto cuyo objetivo es marcar la hoja de ruta de la formación para recuperar el peso político y mantener su identidad dentro de un Compromís que avanza en su refundación como federación de partidos.

Así, del carrusel de acontecimientos, Ibáñez y Mas señalan en su informe que "la más importante, sin duda" es el archivo provisional "de la causa contra Mónica Oltra, Miquel Real, Rosa Molero y el resto de personas imputadas en el caso". "Una noticia agridulce", explican porque ha habido "meses de sufrimiento, renuncias y, en muchas ocasiones, soledad". La exvicepresidenta de la Generalitat y el 'lawfare' son dos de las menciones que marcan los documentos que se debatirán en la asamblea y que envuelven el ambiente previo a su celebración.

Es más, en el documento político que ha de servir de base ideológica de la asamblea, se hace referencia a Oltra (sin citarla) como "la persona más relevante políticamente" de la formación, de la que dice ha sufrido "una guerra jurídica sucia" y lamentan al señalar que "quizás" no han sabido dar "la respuesta necesaria en el seno de la coalición electoral" de la que forman parte, es decir, Compromís. A ello se añadirá una resolución explícita contra el lawfare. No obstante, fuentes de la formación señalan que la absolución "no cambia nada" porque sería "entrar en el marco del lawfare" y la única diferencia es que ahora "un juez dice lo mismo que decíamos nosotros".

"Ampliar el espacio"

Más allá del caso Oltra, la asamblea llega bajo el marco del avance de Més dentro de Compromís obteniendo los principales cargos institucionales mientras la coalición debate una reestructuración interna. En este sentido, Iniciativa mostrará su apoyo a un "Compromís fuerte" que pasa por una federación de partidos que "ha de saber respetar la diversidad", que garantice la "representatividad y la visibilidad" de cada espacio y que cuente con "órganos comunes de dirección".

En ese rumbo al futuro, sin embargo, Iniciativa no solo mira internamente a Compromís sino también apela a ampliar el espacio. Ahí, además de pedir mantener "relaciones propias" con Esquerra Unida y Podem, se señala a Sumar. Del partido de Yolanda Díaz, centro de debate en la coalición, no queda una resolución clara más allá de destacar que la "utilidad coyuntural de la coalición electoral es innegable", pero que la "indefinición del proyecto genera dudas razonables que habrá que resolver en los próximos meses". El párrafo es idéntico al de febrero y demuestra que ese cajón no se abrirá, como mínimo, hasta después de las europeas.

