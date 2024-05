Sandra Gómez: "En València se necesitan una fuerza y una frescura que no podía mantener y necesitaba un cambio"

La entrevista es en la plaza del mercado del Cabanyal, en València. El lugar lo elige ella, la exvicealcaldesa a la que el PSOE ha situado en el puesto 14 de su lista para las elecciones europeas del 9 de junio. Escoge este espacio porque tiene mensaje político: una plaza con bancos y columpios ganada a los coches; un lugar urbano transformado con fondos europeos. Gómez, que prevé dar a luz a final de junio a su segundo hijo, se va a Bruselas, pero «mi casa es esta», afirma. Su deseo es no perder el contacto: «Seré una representante de la C. Valenciana».

Está en la lista europea del PSOE. ¿Está donde quería estar?

Sí, desde luego. Tenía decidido cerrar una etapa en València y quiero agradecer a Diana (Morant) y Leire (Pajín), que han sido fundamentales para que pueda continuar en el proyecto socialista, porque casi tenía ya un pie fuera.

¿Cómo se fragua este nuevo rumbo? ¿Lo pide usted o se lo sugieren Morant o Ximo Puig?

Para encabezar el proyecto de València, se necesita una fuerza y una frescura que, después de diez años, quizás yo no iba a poder mantener durante cuatro más y necesitaba un cambio. Los políticos somos también personas y necesitaba refrescarme, oxigenarme. No tenía miedo.

¿No tenía miedo de dejar la política? ¿Se lo planteó?

Era una decisión que ya había tomado, aunque siempre vinculada a mi familia política. Había tomado esa decisión y así la transmití. Y quiero agradecer esa sororidad de mujeres que apuestan por que otras mujeres continúen ofreciendo valor al proyecto.

¿Esperaba un puesto más alto en la lista?

¡Qué va! Tampoco esperaba nada cuando transmití que me iba. Agradecida. Es una lista que hace España y donde hay muchas personas que quieren incorporarse. Es un valoración también del trabajo hecho en Valencia. Al final es llevar una visión progresista desde el ámbito urbano al lugar donde se decide buena parte de las inversiones.

¿Bruselas era mejor futuro político que el Congreso o las Corts?

Insisto, había tomado la decisión de cerrar una etapa. Este espacio me da la posibilidad de reciclarme: seguir creciendo y oxigenarme después de muchos años en primera línea.

¿Había cansancio?

Como cualquier persona que lleva diez años en primera línea. No había más razones políticas que entender que aquí se necesita estar muy fuerte, emocional y personalmente, y yo entendía que había que dejar espacio. También era importante elegir el momento. Al final se ha precipitado por las elecciones europeas, la decisión iba a ser cuando se renovaran las direcciones locales. ¿Podía haberlo hecho antes? Sí, pero no era lo más responsable, porque el primer año es el más difícil para un partido que deja de gobernar.

¿El paso al lado dado por Joan Ribó ha tenido alguna relación?

En absoluto. Estas decisiones las tienes que tomar tú en función de cómo estés. Y el momento creo que es bueno para el Partido Socialista: en este año nos hemos posicionado como líderes de la oposición. Lo siento, pero es así. Estamos liderando los principales debates. Creo que el PSPV va a sacar un magnífico resultado en 2027. Me ha sorprendido para mal el gobierno de Catalá: ha estado muy vacío de propuestas e ideas, y muy lleno de polémicas y problemas.

Los gobiernos de coalición son complicados...

Nuestras circunstancias en el gobierno eran muy complicadas, ahora la derecha va a dejar un espacio de centro moderado que puede volver a recaer en el PSOE. Me voy en un momento optimista y eso me reconforta. Estamos en el mejor camino para ganar la alcaldía, mucho mejor que cuando cogí el partido.

El socialismo no tiene la alcaldía desde 1991. Es un agujero muy grande.

En cada momento por unas razones concretas. Hace ocho años, había unas circunstancias muy complicadas para gobernar y el objetivo real era no dejarse fagocitar.

¿A qué circunstancias se refiere?

Había un liderazgo de otro partido de izquierdas en el que tu electorado estaba cómodo. Igual que Ximo Puig tenía muy buena llegada en el electorado de Compromís. Y València es de los pocos casos donde se mejora el resultado electoral siendo segundos en el Gobierno, sobre todo en 2019, cuando todos nos daban casi por fagotizados. Cuando cogí la secretaría general, encargamos una encuesta y nos daba entre dos y tres concejales. Al final conseguimos aumentar casi en 30.000 votos y se pierde el gobierno porque Compromís pierde un edil. El foco de autocrítica, con todo el cariño, se debe poner en Compromís.

¿Le ha dado algún consejo a Borja Sanjuan o se lo dará?

No soy persona de dar consejos. De ayudar, sí. Está sobradamente preparado. Lideró un área muy importante, que es Hacienda. La rebaja fiscal ahora de Catalá es desequilibrada e injusta. Estamos en el Cabanyal, cualquier vecino se está ahorrando una media de 30 a 50 € en el recibo del IBI, mientras que un fondo de inversión que compró 50 o 60 casas se está ahorrando de 10.000 o 15.000 euros. Todo esto venía por Borja...

Eso es. Quería preguntar si cree importante zanjar pronto el debate sobre quién ha de ser el candidato a la alcaldía por el PSPV.

Ya lo he vivido. Se decidirá en unas primarias y los compañeros y compañeras dirán. Cuando llegue ese momento se abrirá. Yo voy a seguir de secretaria general y creo que es positivo: la ciudad va a ganar fuerza a nivel federal al ser una figura más transversal territorialmente.

La corriente de opinión en el mundo socialista es que Pilar Bernabé va a ser la candidata. ¿Le parece buena?

Por cualquier compañero y compañera que me preguntes, me van a parecer maravillosos. Yo he apostado por cada uno de ellos para incorporarlos en la lista de concejales.

¿Ha hablado con veteranos de Bruselas ante su nueva vida?

Me gustaría recoger el legado de Inma (Rodríguez-Piñero). Ha sido la eurodiputada valenciana de referencia y sería un privilegio recoger ese papel.

En Europa son más frecuentes los acuerdos que en la política local o estatal. ¿Espera contribuir a ello?

Desde luego, yo he ofrecido varias veces la mano a la señora Catalá para que se desprenda del yugo de Vox.

¿Esos ofrecimientos son reales?

Sé lo que es gobernar en coalición y nadie me tiene que explicar lo complicado que es. Todos tenemos que hacer renuncias, pero siempre hay líneas rojas. ¿Hace algún tipo de posicionamiento público el ayuntamiento en contra de las declaraciones racistas de la concejala de Vox? Catalá, o está cómoda o está miedosa. Y ninguna opción vale para una alcaldesa. Volviendo a Europa, me ha sorprendido el voto contrario del PP en el Parlamento Europeo a la actualización de las infraestructuras del corredor. Mazón tiene complicado explicarlo. Al final, el proyecto de Catalá y Mazón se basa en la reivindicación al Gobierno de España, pero cuando pueden ser influyentes, votan en contra.

¿Son necesarias las líneas rojas con Vox?

Lo veo todos los días en la microescala que es mi ciudad.

¿En la práctica es complicado, al estar en las instituciones y representar a una parte de la sociedad?

Cuando la extrema derecha se hace con el poder, cuando ya no solo son palabras, sino acciones, vemos cómo se intenta aprobar una ley de falsa concordia y tenemos a responsables públicos diciendo que el cambio climático no existe. O borrando cualquier acción para favorecer la igualdad laboral de las mujeres. O se valida una asociación que defiende a supuestos hombres maltratados, pero que en realidad lo que hace es asesorar y financiar a hombres acusados por violencia de género.

Impedir el registro de asociación es complicado constitucionalmente, ¿no?

Aquí se ha hablado hasta de ilegalizar partidos. Financiar y asesorar a hombres condenados o acusados por violencia de género es un tema que está fuera totalmente de lo que debería ser legal.

¿Sin usted y sin Ribó, a Catalá se le queda el camino muy limpio para renovar mandato?

No. Estuvo fuera de lugar cuando dijo que se bajaba el telón del Rialto. A ver, señora, cada vez que paseo por la ciudad, veo al Rialto, veo la peatonalización de las plazas, la mejora de los barrios... Hay un trabajo de ocho años que se ve. ¿Qué va a poner ella encima de la mesa? Lo único, aunque a ella le fastidie, es la chanza de ‘María Coché’. Está entregada a un modelo caduco de avenidas.

Pero un modelo de fácil digestión y apoyo social, ¿no?

Esta plaza fue controvertida. Había gente con dudas al principio y hoy te dice que la valora positivamente.

¿No aceleraron demasiado en transformaciones de movilidad?

No. Por mí algunas cosas se hubieran hecho antes. Era una anomalía que el Ayuntamiento de Valencia o la Lonja fueran viarios. En pleno año de capital europea, ¿me puede decir un solo proyecto que esté vinculado a esa capitalidad o que vaya a dejar huella; un parque, una plaza? Al revés. En la calle Colón ha subido el porcentaje de coches. ¿Ese es el modelo? Es contranatural y por eso la realidad social pondrá en su sitio al ayuntamiento en tres años.

¿Y habrá Mundial en 2030 en Valencia?

Es otro problema que me apena ver cómo no ha sabido resolver. Y mira que se lo dejamos preparados. Ella había apostado a no tenerse que mojar, si el TSJ daba la razón a Meriton. Le hubiese encantado. Ahora está desorientada.

Las fichas son las de ustedes.

Claro. Pero el convenio, no, y una cosa va con la otra. Es como si en un contrato solo pones derechos y no obligaciones. Y luego el Valencia, que los conozco bien, pues chulean, se aprovechan.

¿El deseo en el futuro es retornar a la política valenciana?

Paso a paso. Solo sé que quería cerrar una etapa. Es importante que los políticos no tengan miedo a irse. Que no pasa nada. He visto a políticos ir y volver sin miedo y he visto a otros no querer irse por miedo. ¿Por qué no volver algún día?

