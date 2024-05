El calentamiento global desata una sucesión de récords de calor

Si el clima tuviera un cuadro de mandos como los coches todas las luces rojas de alarma estarían encendidas. Esa es la sensación que queda cuando se empiezan a recopilar los récords de temperaturas en los registros climáticos de la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una primera evidencia incontestable es que vamos hacia años cada vez más cálidos. Desde que en 1950 la Aemet empezó a contar con una malla de estaciones meteorológicas lo suficientemente densa para calcular la temperatura media a nivel autonómico hasta la actualidad, ocho de los diez años más cálidos en la Comunitat Valenciana han tenido lugar en los últimos 14 años. El año más caluroso por ahora es 2022, con una temperatura media de 16,89 ºC, y le sigue en segundo lugar 2023 con 16,84 ºC.

Y este 2024 va por la misma senda de ser uno de los años más cálidos de la serie, pues ya nos deja el primer cuatrimestre más caluroso de cualquier año en la Comunitat Valenciana desde 1950. La temperatura media en nuestro territorio durante el primer tercio de 2024, en el periodo enero-febrero-marzo-abril, ha sido de 12,4 ºC, con una anomalía de dos grados por encima del promedio normal de referencia, que es de 10,4 ºC.

Siete de cada 10 días más cálidos de lo normal

El año pasado siete de cada 10 días fueron más cálidos de lo normal porque 9 de los 12 meses fueron anormalmente calurosos. La Aemet considera que 8 meses fueron muy cálidos y uno de ellos extremadamente cálido. En resumen, 2023 deja el noviembre más caluroso desde 1950 con una temperatura media de 14,3 ºC, y los segundos meses de marzo, abril, julio y agosto más cálidos, y el tercer octubre con temperaturas más altas. En lo que llevamos de 2024 ya tenemos dos meses entre los más cálidos de la serie. Así, este pasado enero, que ha sido extremadamente cálido con una media de 10,7 ºC, es el segundo con la temperatura más alta desde 1950. Y febrero de 2024, que ha sido muy cálido con una media de 11,7 ºC, es el tercero con mayor temperatura en 74 años.

Máximas cada vez más cerca de los 50 ºC

Otro piloto encendido es que de los 8 días en los que el termómetro en la Comunitat Valenciana ha subido por encima de los 45 ºC desde 1950 hasta 2023, siete pertenecen a los últimos 14 años. Sumacárcer marcó el año pasado la temperatura más alta de toda España con los 47,3 ºC que alcanzó el 10 de agosto. Se quedó a tres días de igualar el récord absoluto de temperatura más alta del país, los 47,6 ºC registrados en la localidad cordobesa de la Rambla el 14 de agosto de 2021.

Sumacárcer marcó la temperatura más alta de España en 2023 con los 47,3 ºC del poniente del 10 de agosto

La ponentà del 10 de agosto del pasado año, además de intensa fue "excepcional porque afectó a una superficie muy amplía", subraya el Jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, que recuerda que disparó el termómetro por encima de los 40 ºC en la mitad del territorio de la Comunitat Valenciana y decenas de observatorios batieron su récord histórico de temperatura máxima, entre ellos el Aeropuerto de Manises con 46,8 ºC y la estación de Viveros de València con 44,5 ºC, la máxima absoluta del Cap i Casal desde que en 1869 comenzó a funcionar el observatorio de la Universitat de València en La Nau.

Este episodio extremo de calor coloca al 10 de agosto de 2023 como el segundo día más cálido desde 1950 en la Comunitat Valenciana con una temperatura media de 30,56 ºC. El primero fue el 15 de agosto de 2021 con una media de 30,64 ºC. Un dato para la reflexión es que de los 10 días con la temperatura media autonómica más elevada que se han registrado desde 1950 hasta 2023, ocho se concentran en los últimos 14 años. Por contra, de los 10 días más fríos solo uno pertenece al actual siglo XXI.

Igualmente, si ponemos la lupa sobre el observatorio de Viveros de València, encontramos que entre 1938 y 2023 el termómetro ha superado en 13 ocasiones los 40 ºC de temperatura máxima diurna. Seis de estos días de infierno tuvieron lugar entre 1938 y 2000, de lo que resulta un promedio de una jornada de más de 40 ºC por década. Los siete días restantes pertenecen al siglo XXI, con lo que la media es de tres días por encima de los 40 ºC por década. Tres veces más.

Ante esta tendencia hacia temperaturas máximas cada vez más altas los meteorólogos no tienen dudas de que más pronto que tarde se alcanzarán los 50 ºC en España. Incluso delimitan escenarios para este récord infernal. "Las zonas donde es más probable que se pueda llegar a los 50 ºC son el Valle del Gualdalquivir y en el litoral mediterráneo en toda la franja que ocupan Valencia, Alicante, Murcia y Almería, debido a los vientos terrales o de poniente", detalla Núñez.

Llegar a los 50 ºC en la Comunitat Valenciana, según Núñez, pasa por una doble circunstancia: "la presencia de una potente masa de aire muy cálida en altura, a unos 1.500 metros (850 hectopascales) junto al viento de poniente". Esta coincidencia ya se dio el 14 de mayo de 2015, cuando Carcaixent marcó una máxima de 44,4 ºC, que 9 años después sigue siendo el récord absoluto de temperatura más alta en un mes de mayo de todo el continente europeo.

Este inusual episodio extremadamente cálido tuvo lugar apenas dos semanas después de que Núñez se incorporara a la delegación de la Aemet en la Comunitat Valenciana y todavía lo considera sorprendente. "Si aquel 1 de mayo de 2015 me hubieran dicho que en un futuro era posible registrar 46,8 grados en el aeropuerto de Manises o 44,5 en València un día de agosto, lo hubiera visto muy complicado pero factible, pero si ese mismo día me hubiesen dicho que un 14 de mayo se iban a registrar 42 ºC en València o 44.4 en Carcaixent habría dicho que era imposible", relata.

Noches de calor sin tregua

Entre las evidencias más palpables del calentamiento global es que en gran parte del litoral de la Comunitat Valenciana prácticamente casi todas las noches de verano ya son tropicales al no bajar el termómetro en ningún momento de los 20 ºC en el 90 % de las madrugadas de julio y agosto. En los últimos 10 años los registros de la Aemet arrojan una media anual de 92 noches tropicales en València, el doble que las 46 de promedio en el periodo 1950-1980. También se han duplicado con creces en Alicante donde se ha pasado de una media de 32 noches tropicales por año (1950-1980) a 81 al año en la última década. En el observatorio de Castelló de la Plana, que se trasladó a Almassora en 1976, la media de los últimos 10 años también es de 81 noches tropicales al año, casi dos veces más que las 47 anuales de la serie 1976-2005.

La tropicalización de las madrugadas mediterráneas, que se ha hecho notar principalmente en los dos últimos veranos, no responden al efecto isla de calor urbana según Núñez "porque estamos detectando también mínimas excepcionalmente altas en estaciones meteorológicas de la red de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) enclavadas en entornos no urbanos como es el caso del Tancat de la Pipa, en pleno Parque Natural de l'Albufera". Según el jefe de climatología de la Aemet, la mayor frecuencia de las noches de calor sin tregua "se deben a que el mar está cada vez más cálido, pues la boya de València lleva dos veranos rozando los 30 grados y eso es algo sin precedentes".

El recalentamiento del Mediterráneo y su influencia en el debilitamiento de las brisas marinas que refrescan las noches hace que subamos un peldaño más en la escala de madrugadas calurosas, considerando ya normales las noches tropicales, y comencemos a observar con preocupación la tendencia en el incremento de las noches tórridas, aquellas en las que el termómetro no baja de 25 ºC. El verano pasado las tres capitales valencianas marcaron su récord histórico de noches tórridas: València sufrió 28, Alicante 10 y Castelló de la Plana 12. De todas las noches tórridas registradas desde 1950, dos de cada tres han tenido lugar en los últimos 10 años.

La siguiente etapa en los desvelos estivales por el calor extremo, cosa que puede afectar negativamente a la salud, son las llamadas noches infernales en las que las mínimas no bajan de los 30 ºC. Este fenómeno, que llegó a España por primera vez el pasado verano en Málaga, podría no tardar en darse también en las ciudades del litoral valenciano. Según detalla Núñez el pasado verano, en la noche del 20 de julio València registró una mínima de 27,5 ºC y el 13 de agosto de 2022, la madrugada del reventón térmico que ocasiono el desplome mortal del escenario del festival Medusa de Cullera, en Alicante la mínima fue de 28,6 ºC.

Veranos cada vez más largos

Más datos de la Aemet que evidencian el cambio climático es que en 20 años el verano climatológico, el período de tiempo que concentra el 25 % de los días más cálidos del año, se ha extendido dos semanas en la Comunitat Valenciana. En el periodo de 1960 a 1979 el 25 % de los días más cálidos se daban entre el 14 de junio y el 19 de septiembre (98 días) mientras que en el periodo de 2000 a 2019 se daban entre el 5 de junio y el 24 de septiembre (112 días).

Además, la fecha promedio del año en la que por primera vez las máximas superan los 30 ºC en València se ha adelantado más de un mes en los últimos 125 años. Si en 1900 estaba alrededor de mitad del mes de junio, ahora la fecha promedio está alrededor del 10 de mayo pero este 2024 la ciudad ya superó los 30º C el 4 de mayo.

Toda esta sucesión de récords de calor en las últimas décadas constatan un cambio en los elementos del clima en nuestro territorio, que afectan también al régimen de precipitaciones. "El indudable incremento de la temperatura del aire y de la temperatura superficial del mar está dando lugar a una mayor evaporación, que está fuertemente relacionada con la mayor disponibilidad de agua total en la columna atmosférica en verano y al principio del otoño, lo cual finalmente puede conducir a una mayor intensidad en las precipitaciones, principalmente en las comarcas litorales, aunque en los últimos 70 años no se observan cambios significativos en el volumen total de precipitación, si acaso una ligera tendencia al descenso en el interior y aumento en el litoral", narra José Ángel Núñez.

Lluvias más torrenciales

Esta mayor intensidad de las precipitaciones en el litoral, para un volumen de precipitación anual similar o ligeramente superior, implica según Núñez "que la misma cantidad de precipitación se está acumulando en menos días de lluvia, con más torrencialidad, a costa de las precipitaciones más eficientes de intensidad moderada o débil". Por tanto, añade el experto, "hay indicios de que estamos ante un nuevo patrón en la forma en la que se producen las precipitaciones en nuestro territorio, con lluvias torrenciales más espaciadas en el tiempo, fenómenos más energéticos y más focalizados en el espacio, de duración más corta y mayor intensidad puntual y más próximos al litoral, con una expansión de las fechas típicas en las que se producen las precipitaciones torrenciales".

Tenemos, por tanto, un escenario nuevo en el que la misma cantidad de lluvia se acumula en menos días y en consecuencia tenemos también mayor número de días de sequía. "Es lo que hemos estado observando los últimos años, periodos de sequía no tan largos como hace 30 o 40 años, que se prolongaban durante varios años, pero más profundos, con déficits de precipitación acumulados en unos pocos meses sin precedentes", explica Núñez antes de destacar que el inicio del actual año hidrológico (desde octubre hasta abril) sea el más seco en la Comunitat Valenciana desde al menos 1950 con un déficit de precipitaciones del 73 %.

"El calentamiento global es debido a la actividad humana"

"Aunque hay quien afirma que cambios en el clima ha habido siempre y que el actual cambio es uno de los muchos observados a lo largo de la historia de la Tierra, desde una posición científica, el actual cambio no se debe a factores naturales, sino a las actividades humanas", asevera el Jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana. "No estamos discutiendo si el clima cambia de forma natural o no, sino si las actividades humanas son capaces de modificar el clima y no cabe duda de que el hombre, a través de la quema de combustibles fósiles, está modificando la composición química de la atmósfera, introduciendo en ella casi un 50 % más de gases de efecto invernadero respecto a la proporción existente antes de la revolución industrial", destaca Núñez.

"No cabe duda de que las actividades humanas están modificando la composición química de la atmósfera, pues se han hecho simulaciones en el clima y la conclusión es que no se puede explicar el ascenso de temperatura observado durante el último siglo y medio solo con los factores que provocan la variabilidad natural del clima. El actual calentamiento de la atmósfera y el océano es debido, de forma inequívoca, a la influencia antrópica, pues solo las actividades humanas con la quema de combustibles fósiles explican los cambios en el clima del último siglo y medio", insiste.