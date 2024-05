Enguix critica que se autoricen plantas como la del incendio de Requena en mitad de parajes ecológicos

La Diputación de Valencia estará al lado del vecindario afectado por el incendio de la planta de reciclaje de San Antonio de Requena. Así lo ha asegurado este fin de semana la vicepresidenta primera de la institución provincial, Natàlia Enguix, durante su visita a la zona, acompañada por el primer teniente-alcalde de Requena, Joaquín González, la alcaldesa de San Antonio de Requena, Ana López, y la plataforma de afectados por el incendio, integrada por vecinos y agricultores de la zona.

Enguix critica que se autoricen plantas de basuras como la de Requena en mitad de parajes con cultivos ecológicos. Cabe recordar que el incendio se declaró el pasado 15 de abril en la zona exterior de la planta, que acumulaba toneladas de material, manteniéndose activo durante 17 días y denunciándose desde distintos ámbitos la presencia de una «nube tóxica» sobre las poblaciones de Requena y Utiel. La Generalitat mantiene abierto un expediente por irregularidades que podría llevar al cierre definitivo de la instalación.

Visita a la zona de cultivos / Levante-EMV

"Desastre ambiental"

En la visita, Enguix se mostró «impactada por el desastre medioambiental» que ha causado un incendio «que nunca debió producirse porque esta instalación debería estar clausurada hace tiempo». La vicepresidenta primera de la diputación comentó que «no podemos permitir ni consentir que en una tierra que se dedica especialmente al cultivo, como es Requena y sus aldeas, se produzcan de forma repetida incidentes con una concesionaria que al parecer no cumple la normativa». La responsable provincial considera que «no podemos exigir a los agricultores que se esfuercen y que cada vez todo sea más natural y apliquen métodos ecológicos, sin fitosanitarios y otros productos nocivos, y consentir que estas cosas sucedan». En este sentido, la vicepresidenta primera ha puesto los medios técnicos del área de Medio Ambiente y el Consorcio de la Diputación “al alcance del vecindario y de los responsables políticos de Requena y sus aldeas”. “Si la concesionaria no cumple con la normativa, esta planta debe desaparecer de aquí”, señaló Enguix, quien trasladó a los afectados la ayuda de la Diputación para limpiar los alrededores, porque lo más importante es la calidad de vida de las personas”.

Fernando Bustamante / A. Iranzo

"Desmantelamiento rápido"

Joaquín González, primer teniente-alcalde de Requena, explicaba que “queríamos enseñar esto a la vicepresidenta de primera mano, para que conociera la problemática y pedir la ayuda que la Diputación seguro nos va a dar, mediando con la Generalitat y también en la limpieza de los restos de plásticos que hay en zonas como los colegios o parques infantiles”.

Por su parte, Ana López Carrión, alcaldesa de San Antonio de Requena, reclamaba “el desmantelamiento rápido de la planta, que es un cúmulo de restos que no corresponden, y del que hemos estado tragando humo negro 15 días. No es el primer incendio que ha habido y queremos que esto desaparezca después de un riesgo con el que llevamos conviviendo casi 17 años”.

