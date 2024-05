Mazón llama a una "reflexión en positivo" de los "constitucionalistas" en Cataluña

Llamada a la "reflexión", tanto a los partidos independentistas como a los "constitucionalistas". Es el mensaje enviado por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, unas horas después de que las urnas reflejaran la nueva composición del Parlament de Cataluña en el que los partidos independentistas han perdido la mayoría mientras que ha evitado señalar que el PP apoye la investidura de Salvador Illa, del PSC, al ser preguntado por ello.

Mazón ha indicado que la principal "reflexión" la debe abrir "el separatismo" después de que, ha indicado, "la sociedad le haya dado la espalda" mientras que ha agregado que los partidos constitucionalistas "debemos hacer una reflexión en positivo". "Debemos abrir los brazos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico al tiempo que ha señalado que la "reflexión más dura" la debe hacer el independentismo que, en su opinión, "debería haber abierto hace tiempo".

El president de la Generalitat ha defendido este lunes que es "favorable a los puntos de unión" con Cataluña porque es el "principal cliente" de la Comunitat Valenciana. En este sentido, ha indicado que los partidos constitucionalistas, entre los que ha incluido al PP, han de abrir una "reflexión en positivo" y hacerlo "con generosidad" sobre "cómo empezar a construir una Cataluña en el marco del respeto, la pluralidad y en el marco de la Constitución".

"Impulsar a Puigdemont"

Así, preguntado por si el PP debería apoyar la investidura del socialista Illa (aunque sus votos no serían suficientes para que saliera adelante), ha señalado que su partido, el PP, es "un partido de diálogo, de encuentro" y que "no solo acepta sino que promulga la diversidad en España" además de destacar que los populares "han quintuplicado" los representantes en la cámara autonómica catalana, pero ha evitado indicar dentro de estas reflexiones si han de apoyar o no a Illa.

No obstante, Mazón ha criticado que las políticas de Pedro Sánchez desde el Gobierno de España más que frenar al independentismo (pese la bajada de su apoyo electoral), "lo que ha hecho ha sido impulsar a Puigdemont". "Un poco más y consigue que haya una mayoría de otro tipo", ha indicado el dirigente del PPCV que ha insistido que "quien más ha alimentado a Puigdemont ha sido Sánchez". Eso sí, ha añadido que en estos momentos "más que adjudicar culpables" lo que se ha de hacer es "una reflexión" y ha indicado que en la Comunitat Valenciana "se ensayó un procés que logramos parar".